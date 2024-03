Appalto per il ‘San Benedetto’: ditta di Matera batte i big

Altri due grandi cantieri pronti a partire. Dopo che sono stati assegnati due appalti piuttosto importanti. "Prosegue la riqualificazione della città – sottolinea l’assessore Riccardo Pozzi – anche attraverso la costruzione di nuovi impianti sportivi. Partiamo con la nuova pista ciclorotellistica. Avevamo preso un impegno sulle scadenze per individuare per metà di marzo la ditta che dovrà realizzare la pista".

L’investimento complessivo è pari a 2 milioni di euro: "Di questi 1,2 milioni provengono da un mutuo – spiega Pozzi –, altri 100.000 euro di fondi dell’amministrazione comunale e infine 700.000 euro di contributo ministeriale". L’appalto è stato vinto dalla ditta Violoni srl di Fermo in associazione temporanea d’impresa con la ditta Nasoni di Fano e con un ribasso del 23%. Pozzi è come al solito tranquillo dopo aver inaugurato il vecchio palas: "Rispettiamo perfettamente le tappe previste nel cronoprogramma. L’intervento sarà completato entro la primavera del 2025 e prevede 2,2 chilometri di pista ciclistica e 600 metri di rotellistica".

Di particolare rilievo anche la gara d’appalto per il progetto integrato per il recupero del San Benedetto. La ditta sarà infatti incaricata di stilare il progetto esecutivo e di effettuare i lavori per la parte dell’ex-manicomio che dà sul tratto finale del Corso, dove verranno realizzate case popolari e residenze in social housing basso costo. Si tratta dei finanzimenti del Pnrr Pinqua previsti per il restauro del San Benedetto. E’ un appalto integrato per oltre 15 milioni di euro complessivi, assegnato alla Edilco srl.com, ditta di Matera, con un ribasso del 14%. Battendo nell’ordine veri colossi del settore delle costruzioni come la cooperativa Conscoop di Forlì e la Mati Group, guidata dal presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco.

La scelta è stata effettuata ieri con una procedura aperta per inividuare a chi affidare l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. "Saranno effettuati lavori di restauro e risanameto conservativo con miglioramerno strutturale – aggiunge l’assessore Pozzi – ed adeguamento impiantistico finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione di parte del San Benedetto". Alla gara hanno partecipato anche le ditte Lancia di Pesaro, Felici dell’Aquila e la Delta Lavori di Sora. Il Comune ha avuto lungamente il fiato sul collo della scadenza del 31 marzo per la scelta della ditta e poi ci sarà quella del 31 marzo 2026 per il completamento dei fondi Pnrr. Nel frattempo sono stati affidati alla ditta Mulazzani di Colbordolo i lavori per il recupero delle lavanderie del San Benedetto tra via Belvedere e via Massimi. Un appalto da 700 mila euro.