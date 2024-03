Apparecchiature tutte nuove per Rianimazione

Novità per il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Urbino diretto dal dottor Paolo Brancaleoni. Ora dispone di nuovi respiratori e attrezzature al letto grazie a donazioni e investimenti per consentire al nosocomio urbinate di avere l’autonomia anche per i pazienti critici e in isolamento.

"La ristrutturazione del box per l’isolamento – spiega il direttore generale Ast Nadia Storti - permette di garantire un livello superiore di assistenza ai nostri pazienti, incluso il supporto necessario per quelli in isolamento. Infatti assicura le cure necessarie per i pazienti in isolamento tramite la modulazione del suo utilizzo, sia a pressione positiva (per l’isolamento dei pazienti immunodepressi) che negativa (per l’isolamento dei degenti con malattie infettive, influenza H1N1 o altro). Un valore strategico per l’unità di rianimazione fondamentale per tutte le altre strutture operative dell’ospedale, che permette un’autonomia di operatività riuscendo a garantire un supporto avanzato ai pazienti critici, assicurando allo stesso tempo un’adeguata autonomia per i posti necessari durante situazioni di isolamento, senza dover spostare il degente in altri ospedali della provincia. Questo risultato è il frutto dell’impegno costante e delle generose donazioni e investimenti strategici nella nostra struttura sanitaria".

"L’istallazione delle nuove unità di alimentazione e distribuzione dei gas medicali nella stanza di isolamento infettivi, si completa l’aggiornamento tecnologico della rianimazione dell’ospedale di Urbino – prosegue Paolo Brancaleoni, direttore del reparto di anestesia e rianimazione - consentendo finalmente di dare una risposta efficace di cura a pazienti critici nel nostro territorio quali traumatizzati, gravi insufficienze cardio-respiratorie, coma, avvelenamenti e altro". Un reparto rinnovato, attrezzato e all’avanguardia con nuovi letti da terapia intensiva altamente tecnologici e performanti, nuovi ventilatori polmonari di ultima generazione, nuove pompe infusionali, un nuovo sistema di monitoraggio multiparametrico per ciascun letto, con possibilità di monitorare a distanza i pazienti anche durante i trasporti intraospedalieri. E’ stato poi acquisito il sistema di pensili per la distribuzione dei gas medicali e la cui istallazione ha richiesto l’esecuzione di importanti lavori strutturali di consolidamento del solaio. Nel blocco operatorio è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio multiparametrico oltre a moderni apparecchi per anestesia.

fra. pier.