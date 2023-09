Appartamenti con tre anni di ritardo, la grande beffa per 70 famiglie a Pesaro

Pesaro, 22 settembre 2023 – Doccia gelata per le 70 famiglie in cerca di un appartamento dall’affitto abbordabile: la ditta che avrebbe dovuto costruire a Villa Ceccolini 82 alloggi in regime di housing sociale – e consegnarli in questi giorni per procedere nel giro di tre mesi all’assegnazione – ha cambiato le proprie priorità. Sta lavorando in un cantiere a Vallefoglia. Nel termine di fine lavori la ditta che sta costruendo gli appartamenti per la Dea Capital Real Estate si è avvalsa di una proroga di ben tre anni: nella peggiore delle ipotesi, quindi, alle settanta famiglie la chiave dell’appartamento verrà consegnata tre mesi dopo l’11 settembre 2026.

Perché “tre mesi“? "Quando la graduatoria definitiva sarà pubblicata – spiega l’assessore Mila Della Dora –, la proprietà degli appartamenti avrà tre mesi di tempo per procedere con la stipula dei contratti di affitto agli aventi titolo". Quello sarà un lasso di tempo certo che permetterà alle famiglie assegnatarie di organizzare, se non altro, il trasloco.

"Sì. Siamo dovuti intervenire appena la società proprietaria ci ha comunicato il rallentamento nell’esecuzione e nel completamento dei lavori rispetto alla stima originaria: l’autunno 2023. Ecco perché gli uffici comunali si sono mossi per tempo (l’avviso del bando risale al 21 dicembre 2022, ndr) con l’obiettivo di fornire la graduatoria dei possibili beneficiari per settembre 2023. Ora a garanzia di quanto fatto fino ad ora, il Comune ha sospeso l’iter di approvazione della graduatoria definitiva relativa ai 70 assegnatari. La riapertura dei termini per l’approvazione della graduatoria avverrà appena la proprietà darà notizia del completamento dei lavori. Potrebbe anche essere molto meno di tre anni".

Il numero degli assegnatari è minore della futura disponibilità? "Sì, 70 sono state le domande ammissibili, altre 35 sono risultate inammissibili sul totale di 105 candidature totali a fronte della disponibilità, sulla carta di 82 alloggi. In futuro, quando gli appartamenti saranno completati, con la proprietà si potrebbe pensare di mettere a bando i 12 rimasti senza assegnazione". Avere nominativi in più eviterebbe di sprecare una occasione, dato che l’assegnazione non è automatica: la proprietà ha la facoltà di verificare la sostenibilità del canone di locazione rispetto alla capacità reddituale dei contraenti. L’occasione non va sprecata perché quello pesarese è un mercato con prezzi alle stelle proprio per la carenza di alloggi.