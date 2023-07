Appello ai consiglieri per dire un’altra volta "no al biodigestore"

Appello ai consiglieri comunali di Fano per dire un’altra volta ‘no’ al biodigestore di Barchi. Il comitato ‘A difesa del territorio’, che da oltre tre anni sta combattendo contro il progetto dell’impianto per il quale la ditta Feronia srl (del fermano) ha ottenuto l’autorizzazione (sono ora pendenti due ricorsi al Consiglio di Stato, uno dello stesso comitato e uno del Comune di Terre Roveresche, ndr), si rivolge nuovamente ai consiglieri comunali di Fano. Sia di maggioranza che di opposizione, che saranno chiamati ad esprimersi sulla manifestazione di interesse indetta dal Comune della città della fortuna, che ha individuato proprio Feronia come possibile partner di Aset per la realizzazione di un biodigestore. "Nel bilancio al 31 dicembre 2022 pubblicato alla Camera di Commercio – sottolineano dal comitato -, Feronia srl evidenziava un attivo patrimoniale di 4.294 euro. Appare singolare come Aset e di riflesso il consiglio comunale di Fano, abbia intrapreso un’interlocuzione con la società proponente a fronte di questi numeri, senza porsi alcune domande: qual è la dimensione degli investimenti posti in essere ad oggi per l’impianto di Terre Roveresche? Chi, e a che titolo, ha sostenuto per conto di Feronia le spese di progettazione, legali e di start up nel corso degli ultimi 3 anni? Com’è possibile che per due procedimenti analoghi, quelli di Feronia e di Green Factory (quest’ultima per il biodigestore di Talacchio) risultino investimenti, rispettivamente, di 10mila euro e di oltre 4milioni?". Il comitato conclude: "alla luce di ciò, invitiamo i consiglieri di Fano a fare proprie questi riflessioni. Perché, di fronte a tali aspetti, ci appare evidente che il ruolo di Aset, insieme a quello degli amministratori locali che parteciperanno al voto, sarà decisivo per l’insediamento, o meno, dell’impianto". s.fr.