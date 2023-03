Appello alla Regione: "Fondi per Vitruvio"

di Anna Marchetti

Dopo il clamore, il silenzio. Sospesi gli scavi di via Vitruvio, dove sono stati rinvenuti i resti di un importante edificio pubblico romano, forse la Basilica di Vitruvio che si cerca da secoli. La Soprintendenza è in attesa del finanziamento del Ministero della Cultura (sono stati chiesti 50 mila euro) che, però, non si quando arriveranno.

Il Comune ha pronti 20 mila euro, messi a disposizione dall’Urbanistica, ma la Sorpintendenza prima di proseguire con le indagini archeologiche preferisce aspettare la risposta del Ministero. In attesa che qualcuno a Roma si interessi di Fano, dei suoi scavi e dell’eventuale basilica (ne dovrebbero essere a conoscenza sia il ministro Gennaro Sangiuliano sia il sottosegretario Vittorio Sgarbi) la capogruppo M5S in consiglio regionale Marta Ruggeri si fa promotrice di una proposta di legge regionale: "La Regione stanzi 50mila euro all’anno per il triennio 2023-2025 per promuovere Vitruvio". Secondo Ruggeri: "La figura di Marco Vitruvio Pollione e i suoi legami storici con Fano sono da promuovere in modo adeguato, come testimonianza illustre delle Marche".

La proposta di legge elaborata da Ruggeri si prefigge di sostenere iniziative legate all’opera e al pensiero del grande architetto vissuto in epoca augustea. "La recente e importantissima scoperta archeologica in centro storico a Fano – prosegue Ruggeri – può dunque imprimere un potente slancio ad attività come salvaguardare lo straordinario patrimonio archeologico locale di epoca romana oppure consolidare la rete di enti impegnati a valorizzare la figura e l’opera di Marco Vitruvio Pollione, a partire dal Centro Studi Vitruviani".

"Costituito nel 2010 - sottolinea Ruggeri - il Centro studi Vitruviani è attivo nella diffusione della conoscenza sulla cultura classica e sulla classicità in ogni sua espressione, attraverso la ricerca, la documentazione sull’opera antica e sull’influenza vitruviana anche in epoca moderna".

La proposta di legge depositata da Ruggeri ricorda "l’importanza storica e culturale di Vitruvio, il grande architetto dell’antichità che influenzò il pensiero tra gli altri di Leonardo, Raffaello, Bramante, Francesco di Giorgio Martini, Palladio e in tempi più recenti Le Corbusier".

E ancora Ruggeri: "Nel quinto libro del suo De Architectura, Vitruvio scrisse di avere realizzato a Fano la sua unica opera, una grande basilica, che si ipotizza possa essere riconducibile ai recenti scavi in centro storico" Il testo della proposta di legge si compone di quattro articoli: il primo ne definisce le finalità in linea con lo statuto regionale e le funzioni che l’amministrazione marchigiana deve svolgere in ambito culturale.

Il secondo articolo dispone il sostegno alle iniziative per la promozione vitruviana, mentre il terzo prevede un comitato attuativo, che dovrà essere composto dal governatore, dal presidente del consiglio regionale, dal sindaco di Fano, dal presidente del Centro studi Vitruviani e da un funzionario della Regione come segretario.

Le disposizioni finali quantificano le risorse necessarie in 50.000 euro all’anno, a cominciare dal triennio 2023-2025. Le spese sono da coprire riducendo alcuni stanziamenti in bilancio".