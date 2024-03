Appello di una mamma: "Impossibile allattare e frequentare le lezioni. Ma voglio laurearmi"

di Francesco Pierucci

URBINO

"Permettetemi di allattare e studiare". Si riassume così la storia di Eleonora Cereda, 29 anni e un figlio di 3 mesi, iscritta al terzo anno di Scienze della formazione primaria all’Università di Urbino dopo 2 lauree e un master. Lei è di Cesenatico e fa la pendolare per conciliare lo studio e le esigenze di mamma, ovvero 90 minuti di macchina all’andata e altrettanti al ritorno. Ma non basta. Un percorso accademico liscio durante la gravidanza e, prima, il Covid, fondamentali le lezioni online. Ora l’ostacolo: non poter frequentare i laboratori "propedeutici a ottenere crediti spendibili per l’iscrizione alle liste delle supplenze per l’insegnamento". Vanno svolti in presenza fisica, a Urbino, e non in presenza ma online come accaduto in altre occasioni. Una situazione che crea disparità e svantaggio che potranno riflettersi nel percorso lavorativo.

"La criticità sta in una norma del 2010, la 249, che dice che seminari e laboratori vanno svolti in frequenza e andrebbe aggiornata". Sbloccarla significherebbe concludere serenamente il percorso e in autonomia. "Nel mondo del lavoro ci sono norme che regolano gravidanza o allattamento a rischio, all’Università no. Giustamente ci sono leggi per ogni specificità, anche per una momentanea disabilità". Quindi come fare? "Dovrei avere qualcuno che tiene il bambino a Urbino mentre sono a lezione perché non è possibile portarlo in aula e uscire quando deve mangiare. L’ho fatto ma ho perso 40 minuti di laboratorio. Oppure il bambino sta a casa con una baby sitter e usare il tiralatte frequentemente con il rischio di mastiti. Non tutti possono permetterselo, né la prima né la seconda soluzione. Sono fortunata perché ho una macchina, una mamma e un compagno che mi aiutano ma il mio non è un caso isolato, conosco altre ragazze. Ecco perché l’online sarebbe la soluzione e spero che da UniUrb possa cambiare la situazione a livello nazionale. Inoltre non ci sono più barriere fisiche che c’erano 14 anni fa".

Dal ministero dell’Università e la ricerca, da noi contattato, fanno sapere che il ministro, Anna Maria Bernini, ha seguito la vicenda sulla quale c’è stato un confronto tra gli uffici dell’Ateneo e del dicastero. Con una nota la direttrice di dipartimento, la professoressa Berta Martini, spiega che "l’Ateneo è attento alle istanze degli studenti. Non ci sono problemi per allattare a lezione". Rimane però la mancanza di autonomia per Eleonora che si dovrebbe recare a lezione sempre accompagnata da qualcuno che possa stare con il figlio di 3 mesi. "Sul seguire online i laboratori bisogna tenere conto della necessità di garantire un alto livello di qualità della didattica e della formazione. Questo corso è una laurea abilitante e prevede attività pratiche laboratoriali che richiedono la presenza. Modificare la modalità significherebbe comprometterne l’efficacia - rimarca Martini -. Stiamo portando avanti una sperimentazione, possibile soltanto per alcuni laboratori e non potrà riguardare un laboratorio di musica, di disegno o di educazione motoria. Ne andrebbe della credibilità di ciò che insegniamo".