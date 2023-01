"Appena rifatto perde pezzi: urge verifica dei lavori"

"Il nuovo Mississippi perde già i pezzi. Da settembre è già la seconda volta che accade". Per Adriana Fabbri e Giulio Lonzi di Europa Verde Pesaro Urbino il distacco del rivestimento dei pali che sorreggono il nuovo Mississippi a Gabicce Mare è fonte di inquinamento ambientale e pericolo per la navigazione. "Il distacco dei gusci in vetroresina era già avvenuto con la mareggiata di settembre: ci chiediamo perché in questi mesi l’amministrazione non abbia trovato rimedio al problema tecnico manifestatosi subito dopo l’inaugurazione – dicono–. Questo avrebbe consentito di evitare il possibile deterioramento della struttura portante, la contaminazione ambientale e un affaticamento del delicato equilibrio dell’habitat marino. Inquinanti come i polimeri di plastica mettono a repentaglio l’esistenza di circa 350 forme animali acquatiche e terrestri. Si va dalle tartarughe agli uccelli: quando non rimangono impigliati nelle reti abbandonate, si nutrono di questi contaminanti non commestibili fino a morirne. Sono inquinanti anche per i pesci e il plancton. Il Mississippi dovrebbe essere un punto di promozione turistica e vederlo nelle condizioni attuali, non fa certo ben sperare. Chiederemo un incontro al sindaco per la bonifica".