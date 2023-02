Appennino e biodiversità Ne parlano gli esperti a Colli al Metauro

Nuovo appuntamento, domani alle 17 alla Sala della Comunità di Calcinelli, per ‘Macchie e Inchiostri’, il festival organizzato dall’omonima associazione culturale guidata da Paolo Frigerio, in sinergia col Comune di Colli al Metauro, dedicato al giornalismo d’inchiesta e agli inviati di guerra. Questa tappa si intitola ‘Appennino, biodiversità, cultura: l’abc del futuro della montagna’ e avrà come protagonisti Fabio Taffetani, Fabio Balocco e Gilberto Pambianchi. "La Carta di Fonte Avellana – si legge nella presentazione dell’incontro – ha trasformato il problema ‘Appennino’ in opportunità e fatto della biodiversità, dell’economia e della cultura materiale della montagna una risorsa su cui fondere un nuovo futuro. Un futuro che va letto attraverso la storia della montagna e dell’uso delle sue potenzialità e porta a varie interpretazioni. Quella del cambiamento di modello socio-economico sostenuto dal professore di botanica Fabio Taffetani, dal geologo Gilberto Pambianchi e dal blogger per ‘Il Fatto Quotidiano’ e collaboratore di ‘Altraeconomia’ e ulteriori magazine online Fabio Balocco sugli investimenti nel turismo invernale".

"Letture e visioni – prosegue la nota di Frigerio, che è anche direttore artistico della rassegna - che si intrecciano o si scontrano con politiche e misure che non necessariamente rispettano i luoghi e chi ci vive". Modererà la giornalista Veronique Angeletti.

s.fr.