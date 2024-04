Applausi a scena aperta per gli studenti del Marconi

Se si trattasse di una stagione concertistica professionale si dovrebbe dire pieno successo di pubblico e di critica in un teatro "Rossini" gremito in ogni ordine di posti da un pubblico attento, partecipe e alla fine anche entusiasta. Così è stato per "Sogni con me?", il balletto in due atti con musiche tratte da "Lo schiaccianoci" di Piotr Ilic Ciajkovski messo in scena dal Liceo coreutico "Marconi" di Pesaro, per i il quale si è trattato di un evento davvero speciale.

Ha infatti coinvolto il corpo di ballo, composto da circa 100 danzatori tutti allievi dell’istituto, sostenuti ed accompagnati dalla Filarmonica Gioacchino Rossini di Pesaro diretta dal M° Antonio D’Antonio, con coreografie degli insegnanti delle discipline di danza professori Eleonora Francesca Lombardo, Linda Montaccini, Ilaria Rossano ed Alessandro Sebastiani. "Sogni con me?", è un progetto "di giovani rivolto ai giovani, che mira a rivisitare, con gli occhi degli adolescenti, il celebre balletto classico ‘Lo Schiaccianoci’, ma in chiave contemporanea. Un messaggio di pace contro ogni guerra, comunicato attraverso il linguaggio universale del ballo e della musica". Grande soddisfazione per "questo sogno che si è realizzato" è stata espressa dal dirigente del "Marconi" M° Luca Testa.