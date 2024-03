Applausi a scena aperta per la "Maria Risorta" a teatro

Uno spaccato di storia dell’Asilo Manfrini che s’intreccia con le vicende della seconda guerra mondiale, per raccontare le paure e le speranze delle famiglie del porto di Fano con le loro donne che le affrontano tra fede ed esoterismo. Tanti applausi e un pizzico di commozione sabato sera al Teatro della Fortuna di Fano per l’ultimo atto del progetto ‘Teatro Scuola’ che ha visto impegnati una quarantina di studenti dei Licei Nolfi-Apolloni e Torelli (di Fano e Pergola) in un modo di fare scuola inclusivo e multidisciplinare.

Partendo dall’opera ‘Maria Risorta’ di Giulio Grimaldi, infatti, la regista Elena Tonelli ha scritto un testo complesso e movimentato che ha impegnato per circa due ore i ragazzi sul palco. Due ore in cui lo spettatore è stato catapultato nella Fano marinara del 1935 assieme alle istitutrici dell’asilo Manfrini (sempre più alle prese con il controllo del regime fascista). Buona la performance di tutti gli studenti coinvolti - addirittura 30 sul palco mentre altri 12 hanno realizzato la bellissima scenografia sotto la guida del professor Giorgio Cassoni -, resa particolarmente difficile dal fatto che molti dialoghi erano in dialetto e non tutti i giovani son fanesi (alcuni sono addirittura di origine straniera, non di lingua madre italiana).

Su tutti però si è contraddistinta la naturalezza della bravura di Elena Pucci nei panni di una dirompente Bice. Essendo uno spettacolo di dilettanti, non sono mancate perdonabili pecche, tra cui anche il non sempre intonatissimo e a tempo accompagnamento del coro della Cgil, orfano di un maestro da poter seguire, dovendosi esibire al buio dalla platea.

Tiziana Petrelli