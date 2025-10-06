Applausi per Iva Zanicchi. È lei la Regina del Tartufo alla Mostra di Apecchio

Ieri nel contesto degli eventi proposti per la giornata conclusiva della 43^ Mostra Mercato del Tartufo il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci di Apecchio ha incoronato ‘Regina del Tartufo 2025’ la cantante Iva Zanicchi (foto) presente sul palco principale a deliziare il pubblico con le sue canzoni aggiungendoci aneddoti, barzellette e tanta ironia. "Come sono arrivata ad Apecchio, ho sentito il profumo del tartufo bianco pregiato – ha spiegato la Zanicchi prima di iniziare il concerto – questi posti li conoscevo già ma ogni volta scopro cose nuove e ne rimango affascinata". Il pubblico l’ha ripagata con tanto affetto e applausi.

Durante l’esibizione è stato ricordato che Iva Zanicchi è l’unica cantante ad aver vinto tre Festival di Sanremo: nel 1967 con "Non pensare a me" in coppia con Claudio Villa, nel 1969 con "Zingara" in coppia con Bobby Solo e nel 1974 con "Ciao cara Come stai", ma è stata anche un amatissimo volto della tv e apprezzata attrice, nonché una delle icone dello spettacolo all’italiana.

Una Mostra, questa del tartufo di Apecchio, che passa all’archivio per l’accoglienza e i tanti eventi proposti alle migliaia di visitatori nei tre giorni. Nella giornata conclusiva di ieri nemmeno la pioggia scesa nella mattinata è riuscita a fiaccare lo spirito di cantinieri e organizzatori, subito preparati a un piano di scorta per permettere ai tanti visitatori di non perdersi nessun evento del ricco programma preparato e allestito sin nei minimi dettagli.

La giornata di ieri è iniziata con il premio Apecchio Città della Birra, consegnato all’interno del teatro Perugini. Il riconoscimento è andato all’Istituto Celli - Michelini Tocci, sezione Alberghiero di Piobbico. Nel suo intervento il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci ha voluto sottolineare "il grande contributo della scuola di Piobbico e dei suoi alunni non solo alla riuscita della festa ma anche alla valorizzazione della cultura eno-alo-gastronomica di tutto l’entroterra".

"Abbiamo voluto riconoscere – ha detto il primo cittadino di Apecchio – il grande ruolo svolto dall’Alberghiero per la preziosa attività formativa svolta dall’Istituto e per la sua collaborazione alla diffusione della cultura dell’alogastronomia quale efficace veicolo di conoscenza e di promozione del territorio".

Dai 2000 ai 2500 euro al chilo il prezzo del tartufo nei stand dei commercianti. Un’annata questa che sembra davvero propizia per un buon raccolto del profumato frutto della terra.

Amedeo Pisciolini