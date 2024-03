Applausi per Valeria. Runner dei due mondi

Catapultata a Chattanooga, nel Tennessee, Stati Uniti, per correre una maratona, la runner pesarese Valeria Baldassarri, che difende i colori dell’Asd Marotta-Mondolfo, ha raccontato le emozioni e le impressioni di questo invito giunto all’ultimo momento in virtù di un bel rapporto che si è instaurato tra la maratona nella cittadina americana e la nostrana ColleMarathon ideata da Annibale Montanari.

Per questo ieri mattina l’assessore alla sport del Comune di Fano Barbara Brunori ha voluto ricevere la campionessa pesarese – ha vinto il titolo italiano outdoor Master sui 5000 nel 2022 – per ricordare come tra Chattanooga e Fano, grazie allo sport e non solo, ormai da qualche anno si è instaurato uno stretto rapporto di amicizia che favorisce questo tipo di scambi.

"È stata un’esperienza estremamente positiva – ha detto Valeria Baldassarri – sia dal punto di vista sportivo che comunale in quanto sono stata ospite, insieme a mia figlia Nora di 10 anni, del presidente dei Gemellaggi di Chattanooga, che ha contribuito a farmi sentire ancor di più la loro vicinanza". Nel week end Valeria Baldassarri ha corso dapprima i 5000 piazzandosi al quarto posto assoluto e il giorno seguente la 21km dove si è classificata 5ª assoluta. "Ho avuto l’occasione – ha detto la campionessa – di apprezzare la perfetta organizzazione dell’evento e la bellezza della città dove tra l’altro ho ammirato una scultura del nostro artista Arnaldo Pomodoro. Ringrazio il presidente della mia società, Lorenzo Isotti e quello della Collemarathon Annibale Montanari - spiega Valeria Baldassarri – per questa grande opportunità che mi è stata concessa".

"La testimonianza di Valeria è sportiva e sociale, visto che sottolinea valori di amicizia con una prestigiosa realtà americana – ha affermato l’assessore allo Sport Barbara Brunori -. In questo modo si veicolano e si trasmettono messaggi pieni di valore. Quella di Valeria Baldassarri è stata un’esperienza di vita bellissima coniugata ad un prestigioso risultato sportivo su due competizioni davvero significative".

sil.cla.