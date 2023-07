Approda in città Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz

L’arte che si intreccia con la bellezza della città e anche con la sua storia e il suo immenso spessore culturale. A Fano arriverà Cristiano Godano (foto), leader dei Marlene Kuntz, per un concerto nell’affascinante ex chiesa di San Francesco. Il tutto grazie a ‘Rebe House’, la casa culturale di Pergola, che ha la propria sede e il suo centro di iniziative nel meraviglioso palazzo Mattei Baldini della città dei Bronzi, ma che in questa estate sta ‘esportando’ la sue proposte anche in altri siti, compresa la terza città delle Marche.

"Possiamo dire con enorme orgoglio - spiegano i direttori creativi della ‘Rebel’, Serena Pierfranceschi e Mattia Priori - che uno degli artisti più importanti che nell’inverno appena passato ha imbracciato la chitarra nel salotto affrescato di Rebel House, è voluto tornare a trovarci. E martedì 8 agosto, alle 21.15, l’affascinane ex chiesa di San Francesco, nel cuore del centro storico di Fano, ospiterà il concerto di Cristiano Godano, leader dei ‘Marlene Kuntz’ e una delle voci storiche e più riconoscibili dell’indie rock italiano". "Come si fa con gli amici che vengono da lontano e che non conoscono il territorio, abbiamo pensato di organizzargli una ‘visita guidata’ ad un’altra delle meraviglie della provincia di Pesaro e Urbino, e precisamente l’ex chiesa di San Francesco – aggiungono Pierfrancesci e Priori -. I ciceroni di eccellenza saranno i ragazzi dell’associazione culturale di Fano ‘Work in Progress’, che fondando le loro radici nel territorio sapranno bene guidarlo alla scoperta di un luogo carico di passato, cultura e sentimenti".

È così, che per la prima volta, ‘Rebel House’ e l’associazione culturale fanese ‘Work in Progress’ co-producono insieme un evento musicale. Grazie anche al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Fano.

Sandro Franceschetti