Approda in città il ‘Kilo Vintage’ mercato d’abiti di seconda mano

A carnevale… ogni vestito vale. È proprio il caso di dirlo, visto che da oggi a domenica arriva in città l’iniziativa ‘Kilo Vintage’, un’idea tutta nuova nata in sinergia tra Pro Loco e due professionisti del settore. Per quattro giorni la Sala del Maniscalco, in via Scalette del Teatro, sarà piena di abiti vintage, ospitando un mercato di seconda mano di qualità.

"L’idea è partita da un contatto fortuito – spiega il presidente della Pro Loco Urbino Nicola Betti – e abbiamo pensato di creare a Urbino una vendita temporanea di abiti al chilo, attività che va molto di moda, oltre che a strizzare l’occhio al mercato del riuso ed essere contro lo spreco. Abbiamo pensato ad un evento che potesse portare una attività in più nel fine settimana di carnevale, periodo in cui tra eventi e feste, sono molti gli urbinati e i turisti che vivono il centro. Da tempo stiamo ragionando per portare in città un mercatino del riuso: molti privati cittadini ci hanno contattato perché interessati a vendere. Ci muoveremo per capire come proporre anche una iniziativa di questo tipo. Intanto partiamo da questa, confidando in una buona risposta di residenti e visitatori". Kilo Vintage sarà a ingresso gratuito e per gli studenti (sia superiori che universitari) sono previsti sconti speciali. Si parte oggi, dalle 14 alle 21. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica le porte della sala del Maniscalco saranno invece aperte dalle 10 alle 21. Sarà possibile trovare capi spalla, gilet, montoni, cappotti, camicie, pantaloni, abiti e molto altro. "Continua la proficua collaborazione con la Pro Loco di Urbino – sottolinea l’assessore agli eventi Lara Ottaviani – per un evento che potrà essere apprezzato non solo dagli urbinati ma anche dagli studenti. Vogliamo proporre un calendario di eventi che risponda a tutte le età, che accontenti giovani, ragazzi e famiglie, in sinergia con associazioni e realtà del territorio e questo fine settimana ricco di iniziative ne è la dimostrazione".

Nelle quattro giornate, sarà presente alla sala del Maniscalco anche Radio Urca, la web radio degli studenti della Carlo Bo che con musica più o meno vintage terrà compagnia ai presenti e a quanti si connetteranno online: "Dopo anni di chiusura – spiega il presidente Andrea De Luna – finalmente siamo partiti a pieno regime sia con l’ateneo che con collaborazioni esterne, per portare musica e intrattenimento alle feste e nelle iniziative della città. Siamo molto contenti e questo è solo l’inizio".

gio. vol.