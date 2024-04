Approvato il nuovo Prg, stop alle demolizioni: "Mai più condomini al posto delle villette"

Il consiglio comunale, alle 3 e mezza di venerdì notte, ha dato il via libera al nuovo Piano regolatore generale. "Abbiamo finalmente archiviato il Prg Aguzzi", esulta l’assessore all’Urbanistica e candidato sindaco del centrosinistra, Cristian Fanesi. "Quella di approvare il Prg a 8 giorni dal termine della legislatura – replica il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi – è una scorrettezza istituzionale senza precedenti: ci sono riusciti solo perché il candidato sindaco de I Progressisti, Stefano Marchegiani ha garantito il numero legale". Poi Serfilippi annuncia che il centrodestra "revisionerà il Prg". Al momento del voto erano assenti i consiglieri del Pd, Stefano Lucioli e Agnese Giacomoni, quest’ultima uscita dall’aula alle 22.50, quando già il giorno precedente si era dimessa da capogruppo perché contro il polo logistico alimentare all’ex zuccherificio.

"Non ho voluto votare – chiarisce Giacomoni – questo Prg. La falsità e l’opportunismo regnano sovrani nell’attuale governo della città. In questa maggioranza conta più la difesa dei privilegi dei ricchi possidenti che la tutela dei ‘4 gatti’ delle periferie. E questo sarebbe un governo di sinistra? Il bene non negoziabile della salute dei cittadini andava difeso con più forza da chi si dice di sinistra. La difesa dall’aggressione antropica di un’area sacra come Monte Giove e Prelato andava accolta. Il diritto a disturbare la quiete di questa collina da parte dei proprietari delle ville non andava consentito. Seri e Fanesi mi avevano suggerito di reinserire il mio emendamento su Monte Giove fra le osservazioni del Prg e sono stati loro stessi e i loro consiglieri a bocciarla". Si è invece astenuta la consigliera Carla Luzi (In Comune), mentre contro si sono espressi Lega, Fratelli d’Italia e M5S. Fanesi, però, è soddisfatto di aver approvato il nuovo Prg "velocemente e con poche osservazioni": "Il Prg Aguzzi era sovradimensionato e faceva pagare l’Imu a chi non avrebbe mai costruito. Inoltre siamo riusciti a salvaguardare 114 ettari di terreno, a definire il rispetto degli standard pubblici (parcheggi e verde), a dare valore alla città pubblica e a tutelare l’identità di molte zone dove saranno vietate le demolizioni (a Centinarola, al porto, nei borghi delle frazioni, nell’area intorno all’ospedale)". Ma Marchegiani commenta: "Per il voto finale, Fanesi, nella sua solitudine, per salvarsi dalla sconfitta ha usato un bonus pesante: dichiarare che Mascarin sarà il suo vicesindaco. Sul piano politico, come nel gioco delle carte, un azzardo pericoloso: Cora Fattori e Etienn Lucarelli certamente non hanno gradito. I Progressisti, pur critici nel modo e nei tempi per la adozione del Prg, non si sono sottratti alla responsabilità verso i cittadini, senza dover giocare bonus o azzardi". Poi Marchegiani richiama la "bugia politica di Fanesi che durante le primarie dichiarava in caso di vittoria che la prima telefonata sarebbe stata per I Progressisti. Invece ha mandato un sms ed ha già dato incarichi di giunta prima del ballottaggio: accerchiato e fragile fa l’inciucio con Mascarin". Il gruppo Noi Civiche Fano, che fa riferimento a Etienn Lucarelli, sottolinea la sua "affidabilità e serietà" ed elenca i risultati ottenuti dal nuovo Prg: l’ex zuccherificio non sarà più un’area degradata: il polo logistico, con le giuste attenzioni su viabilità, verde e mitigazione delle opere, porterà lavoro, crescita e pulizia; l’inserimento delle varianti verdi; lo stop alla monetizzazione dei parcheggi; lo stop alla trasformazione di villette bifamiliari in condomini; la sistemazione della zona industriale; la conferma della complanare sud, e della mobilità sostenibile; la modifica sostanziale della lottizzazione Torroni, a Torrette, con parcheggi, opere per la sicurezza della Statale, aree residenziali e commerciali".

Anna Marchetti