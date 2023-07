Appuntamento al tipo pub

Oggi alle 18.30 al Tipo Pub, per la rassegna "Aperitivo d’autore", appuntamento con Emilia Testa e il suo romanzo "Siamo rimaste nude nello specchio". Poetessa, vincitrice di diversi concorsi, si cimenta anche nella scrittura di racconti: in proposito, venerdì scorso a Novilara si è aggiudicata il terzo posto al concorso nazionale Scrittura in C.I.B.O. Antonino Di Gregorio la condurrà attraverso il fil rouge delle cinque storie che compongono la silloge: un cammino faticoso nel mondo femminile, nei sentimenti, nella scoperta dell’amore, anche quando si rivela una nota disturbante e non lascia alternative al vivere.