Appuntamento col cibo di: "Terra nostra"

FOSSOMBRONE

Domani, sabato 16 dicembre dalle 15, e domenica 17 dalle 10, lo storico complesso di Santa Barbara a Fossombrone ospiterà il progetto Terra Nostra. Col patrocinio del Comune, si tratta della illustrazione di una idea di business che nasce da un’intuizione del patron Remet Franco Cicerchia, già protagonista di importanti iniziative a sostegno della cultura cittadina e non solo (si pensi ai terreni acquistati e messi a disposizione di Uniurb per gli scavi a Forum Sempronii), e che ha finalità sociali, ambientali e di impulso dell’economia locale. Nello spazio di via Torricelli, già Cinema Italia decenni fa, il pubblico potrà ammirare e degustare una selezione di prodotti della filiera bio marchigiana e delle tipicità locali. Si offrirà alla comunità forsempronese e a quelle vicine un’anteprima della nuova realtà distributiva e di promozione del territorio che verrà inaugurata nel 2024.

a.bia.