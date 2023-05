Appuntamento con le auto d’epoca domani a Canavaccio

Raduno d’auto d’epoca di ogni marca domani, domenica, con partenza da Canavaccio di Urbino. L’appuntamento è per le 9 circa al centro commerciale Raffaello dove verranno effettuate le iscrizioni con la colazione. Poi alle 9.45 ci sarà la partenza delle auto (già iscritte più di 60) con direzione Sant’Angelo in Vado per ammirare la domus romana e i suoi meravigliosi mosaici. Alle 12.15 ripartenza in direzione Pole e poi Acqualagna e Furlo dove si pranzerà alla Birra al pozzo. Ritorno nel pomeriggio a Canavaccio dove i saluti e i premi nel parcheggio antistante il ristorante "La casa dei cuochi". Pochi i posti ancora a disposizione. Quota d’iscrizione di 45 euro per auto e conducente, per un eventuale passeggero sarà di 40 euro.