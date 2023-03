Appuntamento con "Mina" e la sua musica

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Festa della donna, il comune di Vallefoglia propone uno spettacolo di musica e parole dedicato a Mina, un omaggio non solo all’artista ma soprattutto alla donna Anna Maria Mazzini, al suo modo straordinario di cantare, interpretare ma anche di raccontare e raccontarsi.

L’iniziativa dal titolo "Mina, quando l’arte è donna" è organizzata con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale, Assemblea legislativa delle Marche e "per questo – dice Ucchielli – intendo ringraziare il presidente Dino Latini per aver accolto la richiesta e la consigliere Micaela Vitri per averla presentata e sostenuta". Appuntamento al teatro “Giovanni Branca” di Sant’Angelo in Lizzola con inizio alle ore 21.00. Sarà in scena la cantante Clarissa Vichi mentre la regia è affidata a Claudio Salvi.