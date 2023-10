Appuntamento stasera con i "Sapori d’Oriente"

Stasera "Musiche e sapori d’oriente" per contribuire a finanziare i progetti educativi della Casa della Comunità don Paolo Tonucci al Vallato. Alle 20, viaggio enogastronomico e musicale nel Mediterraneo grazie alla cena tipica tunisina delle feste (assaggio di couscous con ceci e carne, sformato di pollo e uova chiamato Tajin jbin, la harissa tunisina, un pezzo di pane e il the) in quei locali, preparata dalle donne residenti a Fano.