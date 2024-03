Appuntamento venerdì 14 e sabato 15 allo Sperimentale di Pesaro

Rullo di tamburi. Venerdì 14 e sabato 15 marzo, la compagnia teatrale “Il Porto Ceis. Teatro galleggiante“, torna in scena con un nuovo, monumentale, spettacolo il cui titolo rievoca, negli estimatori del gruppo, un successo del 1989. La notizia merita risalto anche perché è la prima volta che i ragazzi di don Gaudiano (la compagnia fa parte della galassia sociosanitaria del Ceis, fondata dal sacerdote degli ultimi, ndr) tornano a calcare il palcoscenico, da quando è passata la pandemia. L’assenza dai riflettori ha generato una nostalgia tale che la seconda data – il 15 marzo – è già sold out. "I biglietti sono andati letteralmente a ruba – ha testimoniato ieri, Alberto Pancrazi, giornalista Rai in pensione, nelle vesti di promoter dell’iniziativa, entrato nella parte con un meraviglioso copricapo da rinoceronte –. Per chi si volesse aggiudicare il biglietto del 14 marzo, sempre alle ore 21 allo Sperimentale, dovrà affrettarsi per non restare a bocca asciutta". Apre le braccia per mostrare alla stampa presente una tavola imbandita con prelibatezze in gomma piuma: una torta a tre livelli, la pizza Rossini in quantità, ortaggi e trionfi di frutta. Si scoprirà che si tratta di accessori usati a completezza della scenografia curata, dall’inizio alla fine, dagli Scout di Pesaro2. I 70 costumi, magistralmente elaborati, sono opera di Lea Meneghelli, Rosella Cenerini e Gabriella Nicolini.

“Qualcosa di nuovo Accadrà” – in programma allo Sperimentale nelle due date marzoline – vede Noè, il patriarca, impegnato a rivangare il passato, decidendo di invitare tutti gli animali incontrati trent’anni prima, durante il diluvio universale, ad una grande rimpatriata sull’arca, ancora incastrata sul monte Ararat. “Qualcosa di nuovo Accadrà” è di fatti è il sequel di “Non ti fidare di una nuvoletta“, l’opera che trent’anni prima, ha raccontato in scena, tra ironia e intensità, cosa accadde sull’arca di Noe nei 40 giorni di diluvio universale. Il bello, sottolineato sia dal regista, Giuliano Ferri che da Michele Renili, responsabile del centro diurno di via del Seminario è che allora, tra il pubblico c’era don Gaudiano. A ricordarne il commento è stato Pancrazi: "Gaudiano disse che l’Arca di Noè era in grado di mandare un messaggio importante anche oggi. Tutti gli animali si accorgono che c’è la possibilità di vivere tutti insieme pur in mezzo alle differenze che vi possono essere tra un’aquila e un lombrico. Vi posso assicurare – disse Gaudiano – che vengono fuori delle qualità, delle possibilità, dei talenti insospettati e insospettabili in queste persone classificate ammalate mentali“. Il valore di quanto portato in scena è incommensurabile: "E’ nel segno dell’inclusione – ha detto l’assessore Luca Pandolsfi, presidente dell’Ats1 – della solidarietà e dell’attenzione ai bisogni dell’altro che sono in questa città un caposaldo della tradizione affermata nei servizi sociali all’avanguardia: basta citare tre nomi quali don Gaudiano, Marcello Secchiaroli e Giuliano Tacchi, nelle orme dei quali continuiamo a muoverci e crescere". Per informazioni e biglietti (10 euro adulti, ridotti 5 euro) il telefono da contattare è il 331 7551847.