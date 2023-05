Apre il mercato che non c’era Prodotti a km zero, corsi e feste

Andiamo al sodo. Da ieri, a Pesaro, c’è il primo mercato coperto di Coldiretti: sarà aperto il giovedì e il sabato dalle 8 alle 13 andando ad ampliare l’offerta che vede già operativi, all’interno del territorio comunale, i mercati agricoli del giovedì in piazzale San Decenzio, del venerdì allo stadio Benelli e del sabato in via Lombardia. "La nuova struttura – osserva il presidente provinciale di Coldiretti, Tommaso Di Sante – si propone di essere molto di più di un semplice mercato dove si potranno trovare prodotti a chilometro zero". Ad esporre i propri prodotti ieri, tra palloncini e bandiere di un giallo vivacissimo, c’erano 18 produttori del territorio con frutta e ortaggi di stagione, succhi di frutta e prodotti alla visciola, pane e prodotti da forno, formaggi, pasta, vino, olio, miele, carne marchigiana e pesce dell’Adriatico, salumi, uova, confetture e passate. Il fatto che il punto di vendita di via Giolitti non sia del tutto simile agli altri lo dimostra che nei 300 metri quadrati tra i civici 214220 ci siano sale che non t’aspetti come la grande stanza polivalente: "Organizzeremo corsi di cucina e show cooking – continua il presidente accanto al direttore generale Coldiretti, Alberto Frau, prima di tagliare il nastro –; visite delle scuole e lezioni di educazione alimentare, divulgazione sulle materie prime e feste a tema. Con gli chef dei nostri agriturismi, terremo dei corsi di approfondimento sulla preparazione, la conservazione e l’esaltazione della tradizione enogastronomica per una cultura accessibile a tutte le tasche". L’unica cosa che non promette bene è la logistica: dove parcheggia la gente che vuole venire a fare la spesa? "Tranquiilli: di stalli ce ne sono ben otto, davanti al mercato – osserva Mario Pelonghini, responsabile fiscale Coldiretti – e senza disco orario, destinati alla clientela".

Perché la necessità di un mercato coperto? " E’ l’ultimo miglio di un progetto regionale, elaborato insieme a Mirco Carloni, già assessore in Regione e oggi deputato – spiega Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio Marche –. Il mercato coperto a Pesaro chiude la presenza dei mercati agricoli che abbiamo finanziato in tutti i capoluoghi di provincia nelle Marche. E’ una realtà che arricchisce il ventaglio di possibilità per i consumatori di acquistare cibo di qualità direttamente da chi lo ha prodotto. Il che significa accorciare al massimo la filiera, stringere un patto di fiducia con la comunità e rafforzare l’economia del territorio. In questo caso la prossimità è un valore anche culturale: incontrare direttamente chi produce è il primo passo per coltivare la fiducia del consumatore, in un contesto internazionale che affronta tematiche molto controverse come il cibo sintetico".

Alle spalle di Sabatini forte la presenza di autorità, politici e amministratori: tra questi i consiglieri regionali di centrosinistra Micaela Vitri e Andrea Biancani; i consiglieri comunali di centrodestra Giulia Marchionni, Michele Redaelli, Dario Andreolli. La più veloce nei saluti è stata l’assessore comunale Francesca Frenquellucci: ha detto quello che c’era da dire in 45 secondi. Bene anche l’onorevole Carloni che in un minuto e mezzo ha sottolineato l’importanza, con azioni simili, nel conservare l’identità culturale che passa attraverso i sapori. "Non c’è dubbio – ha detto – che la grande distribuzione abbia generato grandi distorsioni: spazi come questi danno il giusto guadagno a chi lavora e non a chi distribuisce". Biancani conquista l’ultima parola: "E’ un mercato che migliora la vita dei lavoratori. E’ una formula innovativa essendo un coworking tra agricoltori".

Solidea Vitali Rosati