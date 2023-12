Apre oggi "Casina Bucci": ceramiche d’arte in vendita

Dopo Casa Bucci, l’ex laboratorio del famoso ceramista Franco Bucci, recuperato di recente dalla famiglia come nuovo contenitore per attività culturali, apre oggi, ore 18, "Casina Bucci". Un nuovo piccolissimo negozio (11 mq), in via Cavour 46, dove poter acquistare le ceramiche autentiche di Bucci: una vetrina e punto vendita di Casa Bucci nuova impresa creativa fondata da Viviana Bucci e Tommaso Bartolucci (figlia e nipote del grande ceramista). Al suo interno in vendita le ceramiche "vere" del ceramista pesarese e anche quelle prodotte dalla mano del nipote Gabriele Bucci, il solo erede dell’arte di Franco. L’iniziativa è in collaborazione con il Laboratorio Pesaro che ancora produce con un’ottima qualità le ceramiche originali. In vendita nel periodo di Natale alcune rimanenze di magazzino, prove e pezzi unici di Franco e Gabriele e gli oggetti del Laboratorio Pesaro. Il ricavato della vendita finanzierà il ripristino dell’Archivio Franco Bucci danneggiato dall’alluvione di maggio 2023.