Apre "Sì con te". Subito a canestro: "Vicini alla Vuelle"

"Il destino era scritto, abbiamo gli stessi colori sociali". Così il direttore generale Enzo Santoni ha salutato l’ingresso del Superstore "Sì con te" nel consorzio ’Pesaro Basket’ che sostiene la Vuelle. Il nuovo centro commerciale, che aprirà i battenti giovedì in via del Novecento, ha deciso di entrare nella cordata di aziende che sostengono la principale squadra cittadina.

"Abbiamo avuto altre esperienze di sponsorizzazione sportiva, mai però a questo livello: siamo onorati di poter affiancare una società blasonata come la Vuelle e provare ad aiutarla nel suo percorso". Il presidente del Consorzio, Franco Arceci, illustra le caratteristiche del socio n.32, che aderisce alla cooperativa CE.DI MARCHE di Camerata Picena e opera nei settori dei supermercati e dei market con il marchio ’Sì con te’.

"Cedi Marche è nata nel 1991 e nella classifica 2022 della Fondazione Merloni sulle principali aziende marchigiane occupa il 18° posto con 285 milioni di fatturato. Ha circa 100 punti vendita associati, con 80 imprenditori concentrati tra Marche e Abruzzo ai quali Ce.Di Marche garantisce servizi e logistica. Oggi è il principale attore leader nella regione con quote di mercato del 20%. Questa rete commerciale dedica spazio privilegiato alle nostre tradizioni enogastronomiche locali, ai nostri brand marchigiani, alle specialità del territorio. Il prosciutto di Carpegna è stato inserito nella vendita dei loro prodotti tipici e tradizionali da oltre 30 anni, tanto per far capire l’attenzione con cui guardano al territorio e alla sua valorizzazione".

Anche la forza lavoro è del territorio come racconta l’imprenditore che aprirà il nuovo centro commerciale: "Abbiamo assunto 45 persone dopo un’accurata selezione – dice Silvano Squarcia, forlivese con un figlio cestista –. Sarà un supermercato moderno, con tutti i reparti freschi e anche prodotti già cucinati per la vendita al pubblico. Diamo il giusto peso alle tradizioni perciò panifici, caseifici e salumifici della zona sono stati già contattati". Elogi dall’assessore Della Dora: "Ci fa grande piacere accogliere una realtà marchigiana che decide di investire su Pesaro. I nuovi soci renderanno il consorzio più competitivo a beneficio della squadra". Gli ingressi annunciati nel consorzio sono sei, ne mancano ancora un paio da presentare. Intanto il presidente Ario Costa saluta ’Si con te’: "Vi do il benvenuto a bordo dell’astronave".

e.f.