"Apriamo subito l’incontro a tutte le forze interessate"

Non a tutti è piaciuta la convocazione dell’Assemblea di Area Vasta diramata dal presidente Maurizio Gambini. Motivo del contendere, che ha fatto storcere la bocca ad alcuni sindaci, è la sottolineatura sull’incontro a porte chiuse. "Come mai? – si chiede Emanuele Feduzi, sindaco di Fermignano –. Sono aperte al pubblico le assemblee di Ata e Aato, assemblee di rifiuti e idrico che coinvolgono sempre i sindaci, perché ora non si vorrebbe permettere ai cittadini di partecipare almeno come pubblico a questi incontri che sono cruciali per il nostro territorio? Le stesse linee guida della Regione dicono di diffondere il più possibile ma se già l’invito parla di porte chiuse chi verrà con il rischio di vedersi costretto a rimanere fuori?".

Solo primi cittadini dunque nell’incontro di lunedì mattina a Urbino: "Non capisco questa scelta – continua Feduzi –. Verranno illustrate le linee guida dell’atto aziendale e avere in sala tutte le anime e gli stakeholders di questa vicenda è un valore aggiunto. Penso soprattutto agli ordini professionali, come quello degli infermieri, e anche i comitati che nel nostro territorio sono sempre stati parte attiva". Stesso pensiero anche per Mauro Dini, sindaco di Lunano: "Siamo di fronte a un argomento fondamentale per il nostro territorio, credo sia importante la partecipazione di tutti. Le linee guida dell’atto aziendale che si presenteranno lunedì dovranno rappresentare l’indirizzo per risollevare la sanità e penso che più alte siano la consapevolezza e la diffusione, più possono essere le osservazioni che noi sindaci portiamo in fase stesura, per avere un atto che davvero risponde all’esigenza del territorio". Su questo argomento torna anche il sindaco Alessandro Piccini di Cantiano: "In questa fase, con la presentazione delle linee guida, siamo agli inizi. Ne verremo a conoscenza anche noi sindaci che per ora non abbiamo niente in mano. Sono convinto, e spero, che ci saranno altri incontri dove noi sindaci potremo portare le nostre osservazioni sull’atto aziendale. Per questo non capisco perché tenere chiusa la partecipazione sulla vicenda".

Anche Federico Scaramucci, capogruppo di minoranza della città ducale, ha invitato il sindaco Gambini a non far sì che l’assemblea si trasformi in una "riunione segreta", invocando trasparenza e invitando a lavorare sull’atto aziendale per mettere al centro con concretezza e trasparenza e strategie sulla sanità.

Andrea Angelini