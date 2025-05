"Apriranno tardi per non pagare il salvataggio"

Una caccia al tesoro quella dei bagnini di salvataggio perché stando a quello che dicono i responsabili delle scuole che rilasciano i patentini, "la domanda è superiore all’offerta e da qualche anno c’è carenza". Ma evidentemente i pareri non sono concordi perché l’associazione "Il salvataggio" di Pesaro ha inviato una lettera al comandante della Capitaneria ed anche al sindaco Andrea Biancani il quale cade dalle nuvole: "Non so chi siano". Comunque questa associazione mette sotto accusa i concessionari che sarebbero in rivolta "poiché secondo loro – scrivono – non è giusto che debbano pagare un bagnino di salvataggio dal 17 maggio. La strategia sarà quindi di montare la spiaggia il più tardi possibile, per abbattere i costi, ovviamente raccontando a tutti che ....”non si trovano bagnini di salvataggio. Diamo loro il beneficio del dubbio ma facciamo presente che non esiste, sui vari siti che offrono lavoro, Facebook o social vari un solo annuncio di uno stabilimento che cerca personale come assistente bagnanti. Che sia il solito scarica barile? Forse..." Quindi il finale al vetriolo: "In tutta questa storia una cosa sarà certa... l ‘aumento del prezzo dell’ombrellone".

In realtà a queste accuse dovrebbero rispondere la due associazioni del settore e cioè la Cna e quindi la Confartigianato ed i vari consorzi, quello di Levante e quello di Ponente. Comunque l’obbligo del bagnino di salvataggio scatta dal 17 maggio ma solo nei weekend fino al 6 giugno. Il Comune sta facendo il bando per le spiagge libere e per quella di Focara. Il dato di fatto è che i bagnini sono sempre meno (1600 euro al mese) per cui è facile che sarà una caccia al tesoro.