Apsella, la giunta blocca la nuova farmacia. "Ma così la gente ci rimette"

"Sindaco e Giunta bloccano l’apertura della farmacia di Apsella, rigettando la mozione che avevamo presentato sul tema". A dirlo dai banchi dell’opposizione sono Maurizio Golini, della lista civica Obiettivo Comune e Cinzia Ferri, della lista civica Cinzia Ferri, che aggiungono: "Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Montelabbate – dicono i due esponenti – si è purtroppo compreso il reale motivo della ‘discesa in campo’ dell’attuale Sindaco Rossi, quello di bloccare l’apertura della farmacia di Apsella". Durante la seduta, aggiungono Ferri e Golini, "sono stati richiamati potenziali rischi economici, quando un ente pubblico dovrebbe dare la priorità ai servizi da erogare ai propri cittadini – dicono -. La gestione delle palestre, delle mense e dei trasporti scolastici non hanno ad esempio la totale copertura economica, ma non per questo i Comuni si sognano di sopprimerne i servizi che erogano a favore dei cittadini". Gli esponenti dell’opposizione spiegano poi come "in termini economici, forse una farmacia a conduzione familiare non avrebbe la forza o l’interesse ad aprire una farmacia ad Apsella. Ma una gestione accentrata dei farmaci da parte di Aspes ne consentirebbe una maggiore economicità, così come la recente apertura della nuova struttura Civitas potrebbe garantire al Comune delle entrate future certe". Secondo Golini e Ferri al "sindaco Rossi tutto questo non interessa e a tutt’oggi non pare intenzionato né a proporre né tantomeno ad approvare una pianta organica Comunale dove si possa prevedere la chiusura del dispensario farmaceutico privato (dove tuttora il sindaco Rossi presta servizio) per consentire l’apertura di un dispensario farmaceutico Comunale, a supporto di una farmacia Comunale che potrebbe aprire ad Apsella. Il motivo è palese, come i conflitti di interesse che da tempo abbiamo sollevato. L’alternanza di attività farmaceutiche pubbliche e private previste dalla legge viene così a mancare: il tutto a vantaggio di chi? Non di certo dei cittadini di Montelabbate".

ali.mu.