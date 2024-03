Aquafitness accusa: "I nostri ragazzi esclusi"

"Si chiama Nuotiamo, ma sarebbe opportuno chiamarla Nuotate perché qualcuno purtroppo è rimasto fuori". Il comitato dei genitori della società Aquafitness se la prende con il Comune e l’assessore allo Sport Barbara Brunori: "Per loro l’inclusione è solo una bella parola. I fatti purtroppo dimostrano come la nuova piscina, non sia utilizzabile per tutti, lasciando fuori una società, Aquafitness, che seppur piccola ha sempre costituito un punto di riferimento per molti bambini e le loro famiglie. Una società che ha contribuito alla formazione non solo sportiva, ma anche educativa e sociale, di centinaia di ragazzi e che annovera tuttora giovani diversamente abili che purtroppo per una logica puramente tecnocratica non potranno più nuotare con la loro società".

Ma la Fanum Fortunae Nuoto, che insieme a Pool 4.0 ha vinto il bando comunale per la gestione della nuova a piscina, spiega: "Abbiamo più volte proposto ad Aquafitness di entrare nella nostra società come già avvenuto con altri gruppi. Loro hanno sempre rifiutato". Le condizioni di utilizzo della nuova piscina non sono quelle della Dini Salvalai dove il 20-30% dell’acqua era a disposizione delle società terze. Nell’impianto di via Mattei non è più così: "Il Comune – fanno presente da Fanum Fortunae – a differenza della Dini Salvalai, non mette alcuna quota per la gestione di Nuotiamo, il rischio d’impresa è tutto dei gestori e dobbiamo anche realizzare lavori per 500mila euro in tre anni". E ancora: "Da lunedì le associazioni Aispod, Asi e Maredentro nuotano con noi, mentre Fano più sport si è già fusa con Fanum Fortunae. Inoltre gli atleti paralimpici di Aispod potranno allenarsi con i nostri master junior, agonisti di pari livello: un progetto unico".

"Le porte della piscina – insistono da Fanum Fortunae – sono sempre aperte per tutti i ragazzi, inoltre chi vuole fare nuoto libero e ha una invalidità del 100% entra gratuitamente, quando vuole, e l’accompagnatore paga la metà. Gode delle riduzioni anche chi ha una invalidità dal 75 al 99%, così come sono scontati i corsi per le persone invalide". Ma il comitato dei "Genitori Aquafitness" insiste: "Chi amministra una città deve tutelare le fasce più deboli. Prendiamo atto che il diritto allo sport, a Fano, non è garantito a tutti i ragazzi e i bambini".

Anna Marchetti