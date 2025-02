"Arbitraria l’accusa di odiatore"

A proposito dell’assoluzione del 59enne Agostino Cicciarello assolto dalla Cassazione per un commento al vetriolo su Facebook nei confronti dell’ex sindaco Matteo Ricci, pubblicato durante la pandemia Covid, l’avvocato Matteo Garulli scrive una precisazione. "Il sig. Agostino Cicciarello mi prega di far presente che la commentata Cass. Pen. n. 4733/25, sul secondo motivo di ricorso (omessa acquisizione di prova decisiva, motivazione contraddittoria-travisamento della prova), ha stabilito che ’il difetto della condizione di procedibilità inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento’. Il che significa che è venuto meno il luogo deputato all’accertamento del fatto e della sua attribuzione al cliente, per cui è arbitraria, ancorché offensiva in base al comune sentire, l’accusa di ’odiatore’ che si legge due volte nel pezzo (in occhiello e nel corpo). Tanto dovevo a tutela della reputazione del cliente. Avv. Marco Garulli". Commentatore, forse. Odiatore, non sia mai.