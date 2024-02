Arbitri, le scuse del presidente. "Accettate"

Ieri Costa ha corretto il tiro dopo la sparata contro gli arbitri: "In merito a quanto dichiarato in relazione all’operato della terna arbitrale del match di Scafati, rivolgo le mie scuse ai signori Sahin e Bettini. Il mio intento non era quello di offenderli e non riconoscere il loro lavoro: nell’intensità del momento ho pronunciato due espressioni che non fanno parte del mio stile. La mia intenzione era rendere noto che il metro di giudizio arbitrale non mi è piaciuto, come ho già avuto modo di manifestare al termine della partita".

Pronta la riposta di Luigi Lamonica, commissioner del Cia. "A nome del movimento arbitrale e soprattutto della terna che ha diretto domenica scorsa la gara tra Scafati e Pesaro, accetto le scuse del presidente Costa. Sottolineo la necessità di lavorare insieme per trovare modalità civili per manifestare le proprie opinioni. Pur comprendendo le dinamiche di ogni società e i differenti stati d’animo di allenatori, atleti e dirigenti nel corso di una stagione, ribadisco il rispetto dovuto alla figura arbitrale e prima ancora alla persona. Il Cia rinnova la disponibilità a un confronto sereno e costruttivo".