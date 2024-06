Tornano oggi, alle 18, i “Mercoledì della Pieve - Gaifa racconta“, giornate e incontri serali tra cultura, convivialità e immersione nella natura alla Pieve di Santo Stefano di Gaifa. Ospite della prima serata sarà l’archeologo Oscar Mei, professore associato di Uniurb, che terrà un incontro dal titolo “Archeologia a Gaifa e dintorni: Canavaccio e Calmazzo in età romana“. A seguire ci sarà la presentazione di eventi futuri, accompagnata da un banchetto offerto dal Circolo culturale Pieve di Gaifa. Inoltre, l’evento sarà l’occasione per inaugurare il rinnovato giardino della Pieve, riqualificato grazie a un progetto della parrocchia finanziato dalla Regione, con il consigliere Giacomo Rossi che ha fatto stanziare parte dei fondi di fine anno per sostenere i lavori.

"Il suo ruolo sarà soprattutto quello di punto d’incontro, dove ricercare una pace interiore, così da provare anche a riavvicinare le persone a quello che prima di tutto è un luogo religioso – spiega il Circolo –. Il giardino è stato realizzato grazie a una collaborazione tra i volontari della parrocchia e del circolo e l’associazione Terre di Raffaello, che dà lavoro e sostegno a ragazzi autistici. Ringraziamo anche il parroco, Padre Luigi". I mercoledì della Pieve sono realizzati in collaborazione con Comune di Urbino, Pesaro 2024, Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, Camera di commercio delle Marche, La via maestra eventi, Prometeo Il farro e Accoglienza Canavaccio.

Prenotazioni 348 5182145.

n. p.