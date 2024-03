Archeologia, fascino e passione . L’Ateneo lancia una nuova laurea

Gli studi archeologici tornano nell’offerta formativa dell’Università di Urbino, che lancia una nuova laurea magistrale in Archeologia del Mediterraneo classico. Il corso sarà attivo dal prossimo anno accademico e di competenza del Dipartimento di Studi umanistici, diretto da Berta Martini. "La sua istituzione è allineata agli obiettivi del Piano strategico d’Ateneo – spiega la professoressa –. Tale idea nasce da un progetto presentato dal Distum e riconosciuto come eccellenza dal Ministero, che l’ha premiato con sei milioni di euro: le risorse permetteranno di reclutare personale e costruire due laboratori. Le figure professionali richieste nel mondo della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali, oggi, necessitano di competenze in parte diverse dal passato, soprattutto per l’impiego delle tecnologie. Perciò un nostro obiettivo sarà rilanciare gli studi archeologici, rinnovandoli".

La tradizione di questi studi, a Uniurb nacque nel 1956, con la fondazione di Lettere e Filosofia. Già nel 1957, sotto alla direzione di Sandro Stucchi (a cui è intitolata la biblioteca di archeologia d’Ateneo) ripresero gli scavi italiani a Cirene: una missione ancora attiva, a cui collabora anche Oscar Mei. Poi sono partiti altri scavi, come la necropoli di Cerveteri, un sito urbano a Fossombrone e il sito di Montecopiolo. "Archeologia del Mediterraneo classico è una novità – prosegue Martini –. Nel tempo ci potremo interessare a latitudini più ampie, ponendo il focus sulle specificità culturali degli ethne stanziati sul territorio dell’Italia antica, ma anche con uno sguardo alla rete di siti del Mediterraneo. Il corso aumenterà l’offerta nell’ambito degli studi umanistici, tenendo comunque un approccio multidisciplinare, e vi si potrà accedere con una laurea triennale in: L-1 Beni culturali, L-10 Lettere, L-43 Diagnostica per la conservazione beni culturali o classi del precedente ordinamento equiparate a queste. Ci sono però dei requisiti valutati caso per caso e magari, con altre lauree e l’aggiunta di crediti integrativi, si potrà comunque accedere. Sarà un corso a forte valenza anche pratica, grazie alla frequentazione di scavi e laboratori caratterizzanti, tra cui quello nascente di "Imaging for humanities", in cui approfondiremo rappresentazione, visualizzazione e riproduzione digitale di beni archeologici ad altissima definizione. Stiamo stipulando accordi con atenei italiani e stranieri e ne abbiamo già sottoscritto uno con l’Università di Bologna, per l’uso di alcune tecnologie".

Per quanto riguarda i potenziali punti d’interesse a livello locale, le archeologhe di Uniurb Alessandra Coen ed Elena Santucci parlano di attenzione posta soprattutto all’antichità picena (che sarà materia d’insegnamento): "Per esempio ci sono scavi a Urbania curati dalla Soprintendenza, aperti di recente. Le Marche settentrionali stanno emergendo molto da questo punto di vista. Poi ci sono interventi sul territorio nazionale, in senso più ampio, a cui stiamo partecipando in convenzione, come a Villa Adriana, a Tivoli, ma anche progetti con Atene. Inoltre, sono in essere diversi studi per capire dove e se aprire nuovi fronti, ci sono o ci sono state collaborazioni con la rete museale e ricerche sul collezionismo. La conoscenza che passa per l’archeologia può avere tante declinazioni".

Nicola Petricca