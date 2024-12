Archeologia: il Premio Luni va a Spegne

In occasione della decima Giornata archeologica forsempronese, domani pomeriggio a San Filippo (alle 17) sarà consegnato il premio Forum Sempronii-Mario Luni al restauratore e archeologo Arduino Spegne. Nel corso dell’evento Laura Invernizzi e Lorenzo Cariddi parleranno della campagna di scavo 2024, mentre il professor Oscar Mei, docente all’università di Urbino e direttore degli scavi nell’antica Forum Sempronii (oltre che impegnato da anni come archeologo anche in Cirenaica) traccerà un excursus degli ultimi 50 anni di ricerche nell’area archeologica forsempronese.

Quanto ad Arduino Spegne, il consegnatario di questa edizione del premio Mario Luni, lasciamo che a tracciarne un ritratto sia lo stesso prof Mei: "È stato restauratore capo, prima alla Soprintendenza archeologica delle Marche e poi al Palazzo Ducale di Urbino. Ha fatto i primi sondaggi nel 1974 a Forum Sempronii per conto della Soprintendenza e di lì a poco sono iniziati gli scavi delle terme. Praticamente le ha trovate lui, le terme, dopodiché è subentrato Luni con l’università, che in collaborazione con la Soprintendenza hanno condotto gli scavi. Spegne ha restaurato moltissimi reperti che oggi sono esposti al Museo archeologico. Si è occupato per esempio di tutte le statue di marmo e di pietra del Museo archeologico di Fossombrone, e pure degli affreschi. Ha restaurato tantissimi reperti in tutte le Marche, in particolare ha restaurato anche tutte le pietre del lapidario romano del Palazzo Ducale di Urbino. Si è occupato anche di sculture, non solo romane ma anche medievali, di quadri, insomma Arduino Spegne è un restauratore a tutto tondo. Tra l’altro è stato anche restauratore per molti anni della missione archeologica a Cirene dell’Università di Urbino: una figura preziosissima per la valorizzazione, la conservazione e il restauro dei beni archeologici in particolare e culturali in generale di tutta la regione Marche per circa 50 anni".

