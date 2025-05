Architetti, eletto il Consiglio dell’Ordine. Tante conferme, compresa la presidente

Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Pesaro e Urbino per il quadriennio 2025-2029. Tutti i consiglieri del precedente mandato che hanno scelto di ricandidarsi sono stati confermati, ciascuno con un incremento di preferenze rispetto alle elezioni del 2021. Ad essere rieletti sono stati Carmen Storoni, Fabio Ceccarelli, Elsa Campolucci, Marco Cardinali, Omar Toni, Giorgio Battisti e Gianluca Giua. In particolare Carmen Storoni, attuale presidente, ha ottenuto ben 181 preferenze, ricevendo piena legittimazione per il ruolo di responsabilità portato avanti in questi anni. A comporre la squadra arriveranno invece alcuni nuovi consiglieri: Alessia Boschini, Sofia Ciaroni, Alessandra Caselli e Francesco Girelli. Entro 10 giorni la presidente uscente dovrà convocare il nuovo consiglio eletto che definirà poi internamente le cariche di presidente, segretario, tesoriere e gli eventuali vice presidenti.

La tornata elettorale, che si è svolta sabato, ha visto un’affluenza del 35,56%, pari a 224 votanti su 630 aventi diritto: un buon dato di partecipazione, considerando la presenza di fatto di un unico gruppo che si è presentato compatto, oltre a due candidature autonome.

"Sarà un nuovo inizio – commenta la presidente Storoni – che ci permetterà di ampliare il lavoro svolto in questi anni in nome dell’architettura". E confermando l’impegno dell’Ordine nella divulgazione dei valori dell’architettura contemporanea, dopodomani, alle 15.30, nell’aula magna dell’ex Magistero di Urbino si terrà il convegno dal titolo "Architettura nel paesaggio: racconti". Protagonista sarà Enrico Scaramellini, progettista e titolare dello studio ES-arch, docente del Politecnico di Milano con numerose pubblicazioni e premi nazionali all’attivo. Ad aprire l’incontro saranno il rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e la presidente dell’Ordine Carmen Storoni. Sarà possibile visitare anche la mostra "Architetture per la comunità del presente".