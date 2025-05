Architettura:. De Carlo visto da Troisi

URBINOLa lunga storia dell’ILAUD sarà protagonista martedì a Urbino in un nuovo incontro del ciclo “Bo/De Carlo: dieci letture per un ateneo contemporaneo“. Relatore della conferenza aperta a tutti in programma alle ore 17,30 nell’aula magna del rettorato sarà l’architetto Antonio Troisi, allievo di De Carlo e attuale cotitolare dello studio milanese che ne ha raccolto l’eredità. Si parlerà quindi dell’International Laboratory of Architecture and Urban Design (il cui acronimo è appunto ILAUD), tramite l’analisi di uno dei suoi studenti, quale Troisi è stato.

Laureato a Genova con De Carlo, ha frequentato l’Ilaud nel suo periodo di sede a Siena. "Prima l’ILAUD – spiega Tiziana Mattioli, curatrice del ciclo di incontri assieme al rettore Calcagnini – aveva svolto i suoi primi anni a Urbino, grazie a Carlo Bo che ha concesso gli spazi e ha aiutato nel contattare varie università e facoltà di architettura in Europa e nel mondo. All’incontro, si vedranno anche documenti inediti che testimoniano il ruolo decisivo di Bo nella creazione di questa iniziativa. Dopo questa esperienza, Troisi è stato collaboratore nello studio di De Carlo e insieme a Monica Mazzolani lo porta avanti dalla sua morte avvenuta nel 2005. Troisi è spesso a Urbino perché assieme a Mazzolani tengono degli insegnamenti agli studenti di architettura dell’università di San Antonio in Texas che risiedono a Urbino per due semestri. Durante l’attività di De Carlo, oltre all’esperienza in ILAUD, Troisi ha anche seguito i lavori della facoltà di Economia e di Palazzo Passionei, nonché il progetto della Data, può considerarsi insomma un urbinate d’adozione. Architetto di grande esperienza, la sua costante frequentazione e conoscenza profonda di De Carlo, anche come uomo oltre che come architetto, fanno sì che i suoi ricordi siano a 360 gradi".

gio. vol.