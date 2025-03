Architettura nel mirino. Proteste a Isola del Piano

Lì tanto tempo fa c’era un convento, poi il convento fu abbattuto e al suo posto ci costruirono le scuole del paese. Le quali scuole, obiettivamente, per la loro totale estraneità al contesto, erano un pugno in un occhio.

Adesso il Comune di Isola del Piano le ha abbattute e ha fatto un progetto per un nuovo edificio. Il quale nuovo edificio, ancora a livello di rendering (foto), non ha incontrato il favore di tutti. Qualcuno, senza girarci troppo attorno, dice che è "brutto". Il motivo, più che in presunti difetti estetici, starebbe ancora una volta nel fatto che il progetto non si sposerebbe con quel che c’è intorno. C’è chi ha preso carta e penna e ha spiegato perché il progetto non va. Scrive infatti Anna Bartolomeoli, che di mestiere fa l’architetto: "La gente di Isola del Piano sta insorgendo contro il sindaco nonché presidente della provincia Giuseppe Paolini e contro tutto il consiglio comunale (minoranza compresa) che hanno deliberato per la demolizione e la ricostruzione di una scuola nel centro storico del paese. Fino al momento dell’allestimento del cantiere solo pochi eletti avevano avuto l’onore di vedere e capire (forse non fino in fondo) il nuovo progetto, ma quando poi le immagini del nuovo edificio sono state mostrate, lo stupore dovuto alla bruttezza di questa nuova architettura ha fatto sobbalzare quasi tutti. Un ulteriore motivo di sconforto per chi ha a cuore il borgo di Isola del Piano è dovuto al fatto che durante le fasi di demolizione della vecchia scuola sono tornati alla luce resti archeologici importanti: in un primo strato sono rinvenute le fondazioni e la cisterna dell’acqua del vecchio convento girolamino del 1600 che sorgeva in questo sito e che fu demolito negli anni ’60 del 900, quando a causa della poca scolarizzazione degli amministratori e della popolazione, il valore di novità dell’architettura prevaleva sul valore storico. Non solo: inaspettatamente in uno strato più profondo sono stati ritrovati reperti risalenti all’Età del Ferro: pare che siano resti di utensili e vasellame in uso nella Isola del Piano del 1000 avanti Cristo. Grazie a questi ritrovamenti tutta la storia del paese dovrà essere riscritta: forse il "piano" era proprio questo spazio pianeggiante che offre una meravigliosa visuale sulle Cesane e che se non si interviene (che fine ha fatto la Soprintendenza?) verrà nuovamente ricoperto di cemento "ignorante"".

a. b.