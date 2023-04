Archivio di Stato, che magia: è la nostra storia

Nel mese di marzo, noi alunni di terza della scuola “L. Pirandello, abbiamo visitato l’archivio di Stato. La sede si trova nel cuore della città, in posizione centralissima, ma è poco nota alla maggior parte dei cittadini. Siamo stati accolti dalla Direttrice che ci ha spiegato che qui sono conservati e consultabili i documenti della nostra storia passata (atti notarili, documenti militari, giornali d’epoca e anche le cartelle cliniche del San Benedetto, l’ospedale psichiatrico di Pesaro ormai dismesso).

Detto così potrebbe apparire come un luogo noioso e polveroso, invece questo è un posto magico e ce ne siamo subito accorti. Attraverso i documenti qui conservati abbiamo ricordato le fasi della Grande guerra e i suoi effetti nella nostra città: il Manifesto della chiamata alle armi per i residenti nel Distretto militare di Pesaro, l’allerta per i territori con affaccio sull’Adriatico, le norme di sicurezza per la popolazione, l’entrata in vigore della tessera annonaria e l’avvio del servizio di assistenza scolastica per i figli dei richiamati in guerra.

Poi è seguita la parte laboratoriale: siamo stati divisi in gruppi e, finalmente, abbiamo avuto l’opportunità di toccare e leggere documenti antichi. All’inizio non è stato facile interpretarli ma poi dai fogli matricolari sono emersi i nomi dei nostri nonni e bisnonni!

Con grande commozione ed entusiasmo abbiamo appreso notizie, il più delle volte sconosciute anche ai nostri genitori: i bisnonni di Mirka e di Manuel operavano nell’artiglieria, nel reggimento dei bersaglieri c’erano gli antenati di Elena e Matteo, quello di Gloria era un fante e quello di Francesco (ricordato come “puntatore scelto”) fu promosso a “caporale maggiore”, mentre il trisnonno di Susanna fu insignito della medaglia al valore per aver rischiato la vita per portare in salvo il suo ufficiale. Purtroppo, non sono mancate anche notizie tristi: abbiamo appreso di tante, troppe, morti in battaglia o di lunghi periodi di prigionia; curioso è il caso del nonno di Gian Marco dichiarato disertore, per non aver risposto alla chiamata alle armi, pur trovandosi all’estero, o di un altro bisnonno punito con cinque giorni di prigionia per aver disubbidito a un ordine. Abbiamo concluso la visita parlando di guerra e follia con l’ausilio delle cartelle cliniche dell’ospedale psichiatrico S. Benedetto di Pesaro.

Al di là delle scarne diagnosi è palpabile il dramma umano delle persone ricoverate e lo shock causato dal trauma postbellico. Dopo questo tuffo nel passato, siamo usciti con la consapevolezza che nell’archivio di stato di Pesaro si conserva un grande tesoro di carta, la maggior parte del quale è ancora in attesa di essere svelato.

3ª B secondaria “L. Pirandello”