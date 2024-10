Archivio di Stato, i clic dimenticati sulle attività dei fascisti urbinati

Domani torna negli Archivi di Stato italiani la quattordicesima edizione della “Domenica di Carta“: un’occasione di apertura straordinaria degli enti che proporranno speciali esposizioni. L’istituto urbinate non sarà da meno: l’apertura dalle ore 8 alle ore 12 darà infatti l’opportunità di vedere alcuni documenti davvero interessanti. Il personale della sede di via Piano Santa Lucia illustrerà infatti alcuni stralci della storia urbinate e italiana degli anni ’30 del Novecento, traendo il materiale dal fondo del GUF (Gruppi Universitari Fascisti), che era attivo all’epoca in seno ad ogni ateneo italiano. In particolare, si potranno vedere immagini di eventi e gare competitive universitarie (atletica, ginnastica, salto in alto…), la visita del principe ereditario Umberto a Urbino ma anche riviste italiane d’epoca con pubblicità curiose e materiale inerente alcune donne che confezionavano pacchi per i combattenti. Spiccano tra le varie foto, una serie di scatti realizzati per la visita del gerarca Guido Pallotta il 19 gennaio 1940 in una città piena di neve (foto), in cui si vedono degli affascinanti scorci della zona monumentale del centro. Insomma un’occasione unica per scoprire la Urbino di quasi cento anni fa.

Giovanni Volponi