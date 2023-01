Arcidiocesi, Salvucci s’insedierà il 5 marzo

Dopo l’accorpamento, ora c’è anche la data. Il prossimo 5 marzo il vescovo di Pesaro Sandro Salvucci prenderà ufficialmente in carico anche l’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. L’insediamento sarà alle 17, con una messa nella cattedrale di Urbino. A rivelarlo è stato lo stesso Salvucci ieri mattina durante l’incontro che ha voluto organizzare nell’episcopio a Pesaro con i giornalisti di carta stampata, tv e radio nel giorno del patrono San Francesco di Sales. Un incontro per "attivare un dialogo reciproco".

L’accorpamento tra le due diocesi ha diviso i cittadini e sollevato non pochi malumori. E l’obiettivo di Salvucci è di ricomporre quella frattura. Tanto che, tra i primi appuntamenti, ha messo in agenda quello "con il comitato contrario all’accorpamento". "Adotterò la tecnica dell’agricoltore – ha spiegato Salvucci – che prima semina e poi attende paziente. E se la terra non darà frutto, riseminerò di nuovo". Poi dalla metafora del "vescovo-contadino" a quella del "pescatore". "Quando la mattina vado a camminare – ha raccontato - vedo quegli uomini di ritorno dalla pesca che riparano le reti. Ed è quello il mio compito: come un pescatore devo ricucire gli strappi nella rete, ricomporre le divisioni. Ma soprattutto io sarò il pastore di tutti, come sono poi chiamato ad essere. Se in passato, il vescovo era più un principe chiuso nel palazzo, la mia funzione è soprattutto quella di essere accanto ai sacerdoti e ai fedeli, e in modo particolare a chi è in periferia, a chi è più in difficoltà. Nessuno sarà lasciato indietro. E le due diocesi insieme, Pesaro più Urbino, saranno una bella sfida. Mi dividerò tra le due città. Per fortuna – ha scherzato – le strade di collegamento sono buone". Intanto, il 26 febbraio il vescovo Giovanni Tani saluterà la diocesi. E sarà sempre Tani, il 5 marzo, a celebrare la messa di insediamento di Salvucci. Salvucci ha poi ribadito con i giornalisti l’importanza del ruolo della stampa, di "raccontare il proprio tempo" sull’esempio di San Francesco di Sales "di grande modernità perché era un uomo che si metteva in dialogo con la sua epoca".

Il vescovo ha messo in guardia contro il "rischio di scadere nel gossip". "Dovete leggere il tempo per offrire motivi di speranza" ha continuato. E richiamato il sacrificio di don Pino Diana che "disse "per amore del mio popolo non tacerò". E ha pagato con la vita il suo non tacere. Come lui anche tanti giornalisti in terra di mafia".

Elisabetta Rossi