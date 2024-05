Arcieri, figuranti, contrade e sfide, trionfo vero per il Carnevale

Si è chiusa ieri sera in grande spolvero l’edizione 2024 del Trionfo del Carnevale, rievocazione storica che riunisce in un colpo solo cultura, storia, spettacolo, divertimento. Il Trionfo ha la sua origine nel lontano 1559. In quell’anno il Cardinale Giulio Della Rovere decise di trascorrere il carnevale nella sua amata Fossombrone. Per l’occasione organizzò diverse "immascherate". Ma il clou del Trionfo sono senza dubbio i giochi e tra questi la spettacolare "cursa all’anello". Quest’anno la classifica generale dei giochi ha visto trionfare la contrada di San Giorgio, con 50 punti. A seguire: il Castello di Montefelcino, 41 punti; Sant’ Antonio, 41 punti (la contrada vincitrice della cursa all’anello); Villa di San Martino, 39 punti; San Rocco, 34 punti; Villa di Calmazzo, 30 punti; Santa Maria, 28 punti; San Maurenzo, 23 punti; Villa di Ghilardino, 21 punti; Castello di Isola di Fano, 12 punti, e infine Villa di San Lazzaro, con 4 punti. Il pubblico ha ammirato in maniera entusiastica lo spettacolo.

a.bia.