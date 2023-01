Area del Campus, in arrivo 2 milioni e 422 mila euro per la riqualificazione

Provincia e Comune ottengono 2 milioni e 422 mila euro per la riqualificazione dell’area sportiva del campus scolastico in via Tomassoni, mentre sono ripartiti ieri i lavori del parcheggio di via Risorgimento. Si tratta di 88 posti auto, non a pagamento, che avrebbero dovuto essere disponibili da fine dicembre e che sarebbero stati preziosi durante il periodo di Carnevale sia per partecipare alle sfilate sia per raggiungere il centro storico. Per l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori il prolungamento del cantiere sarebbe dipeso "prima dal brutto tempo, poi dalla necessità di reperire il materiale".

L’area prevede 88 parcheggi a pettine, spazi per i ciclomotori, due posti auto per disabili, nuova l’illuminazione, l’arredo e i 32 alberi che saranno piantati per assicurare l’ombra alle auto. Completeranno l’arredo del parcheggio marciapiedi, panchine e cestini. Previste anche due scalinate di legno che collegheranno il parcheggio con via del Risorgimento e i Passeggi. Per quanto riguarda invece l’area sportiva del campus il finanziamento arriva dal "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" della Next Generation Eu, queste le opere che si realizzeranno: rifacimento del manto del campo centrale, ripristino della pista di atletica realizzazione di una nuova tribuna con spogliatoi sottostanti e ammodernamento dell’illuminazione con soluzioni più efficienti e sostenibili "Grazie allo scorrimento della graduatoria –fanno sapere dal Comune – il ministero dell’Istruzione e del Merito ha ammesso al finanziamento anche l’intervento della Provincia. Un risultato importante frutto della condivisione e della sinergia tra Comune e l’ente provinciale. Il ministero infatti ha riconosciuto il valore dell’area sportiva sia per gli studenti sia per la città". "Il progetto – commenta il sindaco Massimo Seri – è il risultato di un lavoro di squadra tra Comune e Provincia, sarà una ricchezza per l’intero territorio e per i ragazzi, compresi gli atleti del rugby, che qui svolgono la propria attività. Il risultato è il frutto del lavoro di squadra tra Comune e Provincia".

"Si tratta di una infrastruttura che ospita tantissimi studenti e sportivi – ha aggiunto l’assessora allo Sport e ai Lavori pubblici Barbara Brunori - Inoltre, sarà l’occasione anche per potenziare e rafforzare l’impegno del Fano Rugby che in questa struttura ha il proprio centro sportivo". Anna Marchetti