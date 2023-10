Area d’urgenza per l’ospedale, ceduto il terreno

Il Comune di Urbino ha ceduto alla Regione l’area su cui sorgerà la nuova ala di emergenza-urgenza dell’ospedale, tuttavia il valore del terreno sarà stabilito successivamente. Per permettere, intanto, di andare avanti con la procedura, rispettando la scadenza per bandire la gara d’appalto, fissata al 26 ottobre, è stato siglato un protocollo di compromesso in cui si ratificava la cessione, a fronte di una cauzione di 100mila euro, e che un collegio arbitrale avrebbe poi quantificato il prezzo.

La firma dell’accordo è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale e il terreno che cambierà proprietario è quello accanto al pronto soccorso, dove oggi c’è un parcheggio. "Il collegio arbitrale avrà un componente nominato da Ast, uno dal Comune e uno dalla Camera arbitrale – ha spiegato il segretario comunale, Michele Cancellieri –. Entro tre mesi, ci impegneremo a sottoscrivere un ulteriore accordo, demandando al collegio la definizione di chi sia il proprietario del terreno e, in caso fosse del Comune, quale sia il valore. L’Ast non aveva in disponibilità i 100mila euro per la cauzione, perciò li verserà la Regione, e questo sarà fatto con un atto notarile, per consentire di bandire la gara d’appalto e dichiarare la disponibilità delle aree".

La palazzina sarà di alta qualità e potrà operare anche durante i terremoti, ma poi, secondo il sindaco Maurizio Gambini, bisognerà "lavorare sui contenuti. Va realizzata, per i cittadini. In quel compromesso c’è anche scritto che il termine massimo per redigere l’atto notarile sarà il giorno del collaudo, perché, senza di esso, la Regione non potrebbe rendicontare al Ministero le spese". Il capogruppo di Urbino e il Montefeltro, Giorgio Londei, evidenzia che della questione "si fosse già discusso diverse volte. Luca Ceriscioli, quando era presidente della Regione, aveva parlato di dotare l’ospedale di una nuova struttura e ora mi sembra che Francesco Acquaroli abbia ripreso con decisione la proposta: mi auguro che si trovi un accordo, perché è di fronte agli occhi di tutti come il pronto soccorso attuale sia insufficiente".

Anche Luca Santi, capogruppo del Pd, sottolinea la "situazione critica. Di conseguenza, la palazzina di emergenza-urgenza, che abbiamo sempre caldeggiato, è ben accetta. Oggi edifichiamo, ma servirà procedere di pari passo sul personale, consolidando una struttura e un organigramma che diano continuità all’esercizio del pronto soccorso e risposte certe".

Nicola Petricca