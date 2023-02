Area fitness al parco Miralfiore

Enzo Belloni (in foto alle sbarre) in evidenza ieri mattina alle sbarre per provare la nuova area fitness al parco Miralfiore. "Un altro intervento strategico per la valorizzazione del parco e per renderlo sempre più fruibile" ha detto l’assessore all’Operatività insieme a Riccardo Pozzi, assessore al Fareo e a Nicola Baiocchi, consigliere regionale delle Marche, presenti all’inaugurazione dell’area fitness calisthenics avvenuta ieri al Miralfiore.

"Prosegue l’operazione di valorizzazione di questi 23 ettari verdi nel cuore di Pesaro - spiega Belloni -. Abbiamo già fatto tanto sia per i fruitori sia per la sicurezza. Quando Nicola Baiocchi - ha aggiunto l’assessore all’Operatività - ci ha chiesto cosa poteva essere utile per il parco, abbiamo pensato a questa struttura per gli adulti".

Come ha confermato l’assessore Pozzi, "è un impianto che mancava al parco. È il terzo della città, dopo quello di viale Trieste e del Trulla e si aggiunge all’offerta del parco che accoglie tanti spazi per i piccoli. L’area che inauguriamo, realizzata dalla ditta Studio Città, è composta anche da una zona con tappeto anti-trauma e da attrezzature utilizzabili anche da persone con disabilità".

Le risorse, pari a 15mila euro, provengono dal penultimo bilancio della Regione Marche. "Sono molto soddisfatto – ha sottolineato Baiocchi – per aver sostenuto un intervento che permetterà di fare attività motoria immersi nella quiete e nella bellezza del Miralfiore".