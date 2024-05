Area pedonale in viale Trieste. Si comincerà il primo giugno

Dall’1 giugno torna l’area pedonale estiva in viale Trieste. Sono diverse le strade della zona mare interessate dalle modifiche alla viabilità indicate dall’ordinanza valida fino all’1 settembre 2024. Confermata, per il quinto anno consecutivo, la pedonalizzazione estiva della zona mare della città regolamentata con l’ordinanza n. 1073 del 15 maggio 2024 a firma della dirigente Francesca Muzzini, comandante della Polizia Locale. Le modifiche alla viabilità saranno valide, per tre mesi, dall’1 giugno fino all’1 settembre 2024. In questo periodo di tempo entrerà in vigore l’Area Pedonale Urbana (APU) di viale Trieste e, contestualmente in alcuni tratti dello stesso viale e delle vie limitrofe, sarà attuata una Zona a Traffico Limitato a fasce orarie.