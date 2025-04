Aree alluvionate, in visita il sottosegretario Ferrante

Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, onorevole Tullio Ferrante, è arrivato venerdì a Monte Grimano Terme per una visita istituzionale e un sopralluogo nei luoghi e nelle strutture danneggiati dal terremoto del novembre 2022 e dall’alluvione del maggio 2023. Ferrante è stato ricevuto dal sindaco Elia Rossi, dai collaboratori comunali, dagli amministratori e dai carabinieri della stazione di Mercatino Conca a Palazzo Massajoli, sede del Municipio, edificio del XVII secolo che è stato anche il primo punto oggetto del sopralluogo.

A causa del sisma del 2022, il palazzo ha riportato danni strutturali, in particolare alle scale e al vano scala. In seguito, il sindaco e il personale dell’Ufficio tecnico gli hanno illustrato i progetti d’intervento e recupero. Il secondo sopralluogo ha riguardato il ponte di Ca’ Secco, infrastruttura recentemente completata in meno di un anno di lavori: qui è stato anche presentato il progetto per la realizzazione dell’invaso, opera che l’amministrazione ritiene "di fondamentale rilevanza per la sicurezza idrogeologica e per la gestione sostenibile delle risorse idriche del territorio".

Infine, il sottosegretario ha incontrato una squadra di ingegneri e archeologi impegnata nei rilievi tecnici e storici in località Monte Tassi, l’area del comune forse più duramente colpita dall’alluvione di due anni fa. Qui, una frana ha interessato il versante su cui sorge la chiesa di San Giovanni Battista di Monte Tassi risalente al XIV secolo, tra le più antiche del territorio, ed è in corso un progetto di restauro e recupero, che unisce studi archeologici mirati alla valorizzazione storica del sito a interventi strutturali per salvaguardare l’edificio. A conclusione del programma, la visita di Ferrante è proseguita nella Repubblica di San Marino.

"Esprimiamo soddisfazione per la presenza e l’impegno del sottosegretario Ferrante – commenta l’amministrazione comunale di Monte Grimano Terme –, nella consapevolezza dell’importanza di un rapporto costante e collaborativo tra Governo e amministrazioni locali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale e ambientale del Paese".

