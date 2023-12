Aree industriali: migrazione verso. Canavaccio

Nel comune di Urbino nascono due aree edificabili destinate all’uso artigianale, commerciale e industriale: sono a Bivio Borzaga, accanto all’ex ristorante Gambero Rosso e in un punto strategico, essendo in prossimità del futuro tracciato della Fano-Grosseto, e a Santo Stefano di Gaifa, nel luogo su cui sarebbe dovuto sorgere il biodigestore anaerobico.

Contestualmente, è stata stralciata dal Piano regolatore generale una parte del terreno edificabile in zona Pantiere, consentendo lo spostamento dell’area a Canavaccio e Bivio Borzaga. Il Consiglio comunale ha ratificato l’operazione giovedì, approvando una variante. "La delibera era nei cassetti da un po’ – ha spiegato il sindaco, Maurizio Gambini –. Spostiamo aree su cui non ci sono mai state domande per edificare e che i proprietari avevano chiesto da decenni di rimuovere dal Prg. Abbiamo trovato l’opportunità di ricavare 40mila metri quadrati a Canavaccio, per cui c’era una richiesta, e 10mila lungo la strada tra Bivio Borzaga e Calpino".

Sulla manovra ha espresso dubbi il Pd, che ha votato contro: "Se, da un lato, consentire l’ampliamento di attività produttive è positivo, dall’altro, fare continue varianti al Prg merita un approfondimento: forse serve qualcosa di diverso. Nel caso di Bivio Borzaga, siamo sicuri che non s’intralci la Fano-Grosseto? Per Santo Stefano, la finalità è ottima, ma è un insediamento staccato dalla zona industriale: si è valutato che sia satura? Inoltre, s’inserisce in un’area con assetto agricolo, modificando pesantemente la situazione".

Secondo il capogruppo Lorenzo Santi, la limitazione dell’area di Pantiere "andrebbe valutata meglio, perché in zona appetibile e su un asse viario non secondario. La questione della serie di varianti che spostano le aree edificabili riguarda una cosa che si sarebbe dovuta trattare precedentemente, rivisitando il Prg. Specialmente a Canavaccio: vedere un’area così spostata rispetto alla zona industriale prevista ci sembra non corretto. Bisognerebbe almeno completare l’area o usarne altre lasciate all’abbandono". Sulla questione Bivio Borzaga e possibile intreccio con E78 o ferrovia, Gambini ha detto di "aver interpellato tutti, da Anas a Ferrovie dello Stato". Su Pantiere, si è detto "dispiaciuto per la rimozione dell’area, avrei preferito toglierne altre. Per quanto riguarda il Prg, sappiamo che la prossima amministrazione dovrà rimetterci mano, ne servirà uno diverso dal passato, ma alcune imprese ci hanno richiesto di insediarsi nel territorio e non si può aspettare di avere un nuovo Piano per permetterne l’arrivo. Preciso anche che, con la nuova legge regionale sull’Urbanistica, le varianti portano a chi le introduce un introito importante, in quanto chi acquista un terreno deve rifondere parte del suo valore al Comune".

Nicola Petricca