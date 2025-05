Arena, auditorium e PalaMegabox. Tutti gli impianti nelle mani di Aspes. Astronave: la Vuelle deve rinunciare

Il Comune ha deciso di affidare ad Aspes la gestione degli impianti sportivi del basket. Da una parte c’è il prolungamento dell’accordo con la società controllata per la gestione della Vitrifrigo Arena. Dall’altra è stata affidata alla controllata presieduta da Luca Pieri anche la gestione dell’auditorium Scavolini dopo l’apertura dell’anno scorso. Ma se non fosse sufficiente va aggiunto che alla società è stata affidata anche la gestione del PalaMegabox di Campanare che fino ad oggi era gestito direttamente dall’assessorato comunale allo Sport.

Il sindaco Andrea Biancani lo spiega così: "E’ un affidamento diretto ad una controllata per avere una gestione unica e integrata degli spazi sia per gli spettacoli che per lo sport, avendo società di serie A nel basket e nel volley e diverse società sportive di altre categorie. Devo anche dire – conclude il sindaco – che la gestione e la manutenzione ordinaria avrà un contratto decennale". L’affidamento di servizio pluriennale (passato da un termine triennale addirittura ad un accordo decennale) pare voler chiudere anche ogni strada di affidamento esterno ad altri soggetti. "In realtà – aggiunge Andrea Biancani – non abbiamo avuto nessuna richiesta e soprattutto nessuna manifestazione di interesse diretta". Il che vorrebbe dire che la società di basket Victoria Libertas, che pareva interessata alla gestione con le affermazioni pubbliche del suo presidente Andrea Valli, non ha fatto nessuna mossa diretta nei confronti del Comune e soprattutto di un sindaco che pareva ben disposto. Il mettere insieme la gestione del grande palas con il nuovo auditorium intitolato a Scavolini e soprattutto con il PalaMegabox destinato in partenza alla pallavolo, dà l’idea che il Comune tenterà di limitare i costi dell’intero pacchetto soprattutto a livello sport & spettacolo.

L’astronave, intanto, potrebbe affiancare il volley femminile per alcune partite di richiamo del campionato alla stagione del basket. Cercando nel contempo di incassare qualcosa di più del passato dalla serie di concerti, che però non verranno organizzati direttamente dall’Aspes. Magari partendo dall’uno-due di ottobre con lo show di Marco Mengoni, già sold-out nella prima serata.

Nessuno lo dice direttamente, ma la svolta di Biancani diventa anche una sorta di risposta indiretta ai ’desiderata’ del presidente Andrea Valli, che aveva probabimente fatto l’errore di ritirare fuori il nome di Filippo Colombo come possibile consulente della gestione diretta dell’Astronave da parte della società di basket. Il ritorno dell’ex direttore della grande arena non sarebbe stato gradito soprattutto dai suoi successori (il duo Luca Pieri e Antonio Muggittu) che sottolineano soprattutto di aver chiuso in pareggio le ultime due annate del bilancio; ma anche dall’ex sindaco Matteo Ricci, che ne decretò un clamoroso allontanamento. Filippo Colombo tra l’altro è ora impegnato al lancio della nuova arena multinazionale, il Chorus Life di Bergamo, modulabile per eventi da mille a seimila spettatori. Lavoro al quale aggiunge anche la gestione del palasport di Firenze. Ha già tanto da fare senza pensare di tornare a Pesaro. Diciamo in realtà che con questa scelta è iniziata la nuova era dell’Aspes guidata da Luca Pieri.