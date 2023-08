Arena Rebel fest, si parte "Morgan? Saprà stupirci"

di Sandro Franceschetti

Sarà Massimo Cotto (in foto), giornalista e voce di Virgin Radio, a condurre giovedì l’Arena Rebel Fest, il grande evento organizzato dalla ‘Rebel House’ di Pergola all’Anfiteatro Romano di Suasa (nel territorio di Castelleone, ma a poche decine di metri dal confine con San Lorenzo in Campo) che avrà tra i protagonisti Morgan e molti altri artisti, come And The Bear, Lulù Massa, Gianluca De Rubertis, Maestro Pellegrini, l’Anonima Straccioni, Giorgio Canali, The Fottutissimi, Roberto Coda Zabbetta, Giovanni Gaggia, Maurizio Lomabardi e Thek.

Ci dica, cosa la lega a questi luoghi?

"Le Marche sono un posto incredibile dal punto di vista culturale, non soltanto perché vi accadono tante cose originali. Qui ci sono degli agitatori culturali ai quali mi unisce una profonda amicizia, come i ragazzi di ‘Rebel House’".

Lei è fresco vincitore del premio selezione Bancarella 2023, che si è aggiudicato col suo primo noir ‘Il re della memoria’, già presentato in autunno a ‘Rebel House’. Questo ci restituisce l’idea di un Massimo Cotto mai sazio e alla continua ricerca. E’ così?

"Al riguardo, mi piace citare un passaggio bellissimo di ‘Jules e Jim’, quando si dice che l’avvenire è dei curiosi di professione. Io sono da un lato molto curioso, dall’altro ho proprio la necessità di fare cose che non ho mai fatto prima. Per sentirmi vivo ho bisogno di uscire dalla mia confort zone e continuare a fare le cose che amo fare, ma provare anche ad andare a bussare ad altre porte. La cosa bella dell’arte è che è tutto correlato".

Siamo molto curiosi di sentirla dialogare con Morgan. Il desiderio che abbiamo è quello di conoscere l’uomo oltre ciò che ci torna indietro dalla centrifuga che è rappresentata dalla comunicazione social e televisiva. Avremo questa opportunità?

"Morgan è indiscutibilmente un artista vero e anche un uomo vero e come tutti gli artisti veri e gli uomini veri che fanno questo lavoro è altamente imprevedibile e quindi non si può mai immaginare quello che potrà succedere. Ho fatto tantissime serate con lui e sono state tutte serate una molto diversa dall’altra. Sia dal punto di vista musicale, perché ci sono occasioni in cui parte da Bach per arrivare a Luigi Tenco e non riesci quasi a fermarlo e ci sono certe sere in cui ha voglia, invece, di raccontare tante storie. Io credo che questa sia l’occasione per vedere una persona senza maschere, senza protezione".