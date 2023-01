Argine fai da te, condannati imprenditori

Avevano realizzato una diga di fortuna con materiale da scavo per impedire che le acque del fiume gli allagassero di nuovo l’azienda. Un’opera che aveva salvato l’azienda, ma li ha fatti finire sul banco degli imputati. E ieri è costata loro anche la condanna. Sei mesi di arresto e 6mila euro di ammenda è la pena inflitta agli imprenditori Anselmo e Giovanni Galeazzi, padre e figlio, titolari dell’omonima azienda di Montelabbate. Il giudice ha ordinato anche di ripristinare lo stato dei luoghi. I due si sono sempre difesi, ribadendo che quella soluzione era stata dettata dallo stato di necessità: quella di evitare ancora danni da allagamento. Fenomeno che in quella zona si è verificato più volte e a causa della mancanza di un argine che impedisca alle acque di esondare. L’ultimo episodio, che ha portato i due in Tribunale, risale a maggio 2019. Aveva cominciato a piovere e i Galeazzi avevano realizzato una cortina di rocce fai-da-te. Ma a notarla erano stati dei forestali a cavallo. Scattata la denuncia per abuso edilizio, i due sono approdati a processo. "In quella zona sono successi già troppi allagamenti con danni all’azienda – si erano difesi - il problema è che lì nessuno ha mai sistemato gli argini. Un rimpallo di responsabilità tra enti, come comune e provincia".

e. ros.