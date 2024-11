Aria di pattinaggio, via ai lavori per la pista

Si torna a pattinare sotto i torricini. Ieri mattina sono iniziati i lavori per l’allestimento della pista di pattinaggio e del villaggio di Babbo Natale che animeranno le giornate ducali. Infatti a Borgo Mercatale dal primo dicembre fino al sei gennaio saranno diverse le attrattive per giovani, bambini e famiglie. Oltre alla pista in ghiaccio vero e non sintetico, giochi e mercatini tra decorazioni e luci: dal pomeriggio a notte. Mentre dal mattino durante le vacanze.

La presentazione delle iniziative natalizie che il Comune di Urbino sta mettendo in piedi assieme alla Pro loco e alle altre associazioni cittadine sono diverse e saranno illustrate nei prossimi giorni. Intanto l’assessore agli eventi e centro storico Lara Ottaviani spiega: "In queste ore gli addetti hanno iniziato (ieri mattina per chi legge Ndr) a montare la pista di pattinaggio che misura 12x24 metri di superficie ghiacciata - aggiunge -. Attorno ci sarà il villaggio di Babbo Natale con le attrazioni, i giochi per bambini, diverse attività e parte dei mercatini. Oltre alle luminarie. Abbiamo scelto questa posizione così da mantenere parcheggi e far sì che gli autobus possano transitare senza dover installare una fermata provvisoria nella Nazionale".

Francesco Pierucci